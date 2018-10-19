В Николаеве департамент финконтроля мэрии и полиция начали проверку пунктов сбора металлолома

В Николаеве 18 октября по поручению поручения городского головы Александра Сенкевича департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета совместно с представителями управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Николаевской области начали проверку пунктов приема металлолома.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Во время проверки выявили нарушения правил благоустройства Николаева. По результатам мероприятия на предпринимателей составили административные протоколы по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. С владельцами пунктов приема металлолома провели превентивную работу по недопущению приема объектов благоустройства: металлических заборов, люков и так далее.

– Наш департамент начал работу по мониторингу и проверке пунктов приема металлолома. Планируем такие рейды проводить еженедельно. Главная наша цель – навести порядок в городе. Я надеюсь, что наша работа позволит снизить уровень вандализма и способствовать решению проблемы хищения коммунального имущества, – отметил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

Напомним, что в Николаеве вечером 17 октября патрульные задержали троих мужчин, которые воровали крышки люков.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение департаменту ЖКХ, чтобы те совместно с полицией провели внезапный рейд по пунктам приема металлолома и проверили документы, ведь в последнее время также участились случаи кражи люков.