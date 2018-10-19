Николаевский нардеп заявил, что земля под ДОФом все еще коммунальная – мэра попросили срочно вынести вопрос на сессию и узаконить право на участок

Народный депутат Александр Жолобецкий выяснил, что в Минобороны так и не воспользовались правом окончательно оформить землю под Домом офицеров флота и попросил мэра Николаева срочно вынести на рассмотрение депутатов горсовета этот вопрос для полного установления права города на этот участок, чтобы сберечь аварийный памятник архитектуры.

Об этом Александр Жолобецкий написал на своей странице в Facebook.

Нардеп выяснил, что земельный участок можно передать Николаевскому городскому Дворцу культуры и искусств памятник архитектуры Национального значения «Офицерское собрание» для дальнейшей реставрации этого исторического здания.

«Оказалось, что земля под ДОФом была передана Минобороны лишь в пользование (в\ч А- 2238, военный городок № 7), а право владения этой землёй до сих пор закреплено за Николаевским городским советом (сведения ГУ Госгеокаддастра в Николаевской области). За все эти годы (!!!) военные так и не оформили как положено своё право на эту землю, и, в нашем случае, это просто прекрасно! Потому, что со стороны Закона отсутствуют какие-либо предпосылки оставлять эту землю Минобороны», – написал Жолобецкий.

Он также отметил, что депутаты Николаевского горсовета могут на сессии принять соответствующее решение на основании статьи 123 Земельного кодекса Украины и передать участок городскому Дворцу культуры и искусств.

«Поле того, как всё это было выяснено я обратился к мэру нашего города, Александру Фёдоровичу Сенкевичу, к Городскому совету с просьбой вынести этот вопрос на сессию Горсовета как срочный и безотлагательный», – подчеркнул народный депутат.

Напомним, что 17 октября начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров заявил, что на имя мэра Александра Сенкевича от одной из воинских частей пришло письмо с просьбой вернуть аварийный Дом офицеров флота на баланс Министерства обороны Украины.

Как известно, еще в 2010 году тогдашний Николаевский городской голова Владимир Чайка пообещал за два года превратить Дом офицеров флота в лучший культурный центр юга Украины. В ноябре того же года здание начали реконструировать. Однако позже депутаты не захотели выделять деньги на ремонт крыши ДОФа и перераспределили их на крыши жилых домов и лифты.

Уже в 2016 году тогдашний губернатор Николаевской области Вадим Мериков и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заговорили о реконструкции здания Дома офицеров флота и размещении в нем филармонии. Вот только эта реконструкция может обойтись в 50-70 миллионов гривен. В частности Мериков обещал, что в 2016 году начнется реконструкция здания Дома офицеров флота в котором он планирует разместить филармонию.

Потом и николаевские военные с целью обеспечить досуг для военнослужащих, обратилась к городскому голове Николаева Александру Сенкевичу с просьбой вернуть Дом офицеров и флота в собственность Министерства обороны Украины.

Депутаты «бюджетной комиссии» заявляли, что хотят, чтобы Минобороны объяснило, зачем им понадобился ДОФ в Николаеве.

В свою очередь мэр Николаева Алексанлр Сенкевич выступил против передачи Дома офицеров Флота армии - в этом нет никакой необходимости.

Уже в 2018 году Николаевский нардеп Александр Жолобецкий поднял в Министерстве обороны вопрос о собственности земли под Домом офицеров флота в Николаеве, который тормозит реконструкцию этого памятника архитектуры.