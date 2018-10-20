Прокуратура не захотела заводить дело на «титушек», обливших журналиста Гнапа нечистотами – они могут отделаться штрафом в 51 гривну

Дмитрий Гнап Полиция установила личности двух человек, причастных к хулиганскому нападению на журналиста Дмитрия Гнапа.

Об этом в субботу, 20 октября, сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.



Напомним, 19 октября, в Полтавской области, в городе Шишаки, перед заседанием сессии областного совета журналиста и активиста Дмитрия Гнапа облили ведром с фекалиями.

- Вскоре полиция установила двух человек, которые подозреваются в хулиганстве. Опрошены очевидцы, пострадавший и подозреваемые, - сообщил представитель полиции.

По его словам, правоохранители усматривали признаки уголовного преступления по статье 296 Уголовного Кодекса («Хулиганство») Украины, однако прокуратура не поддержала эту позицию следствия. На нарушителей составили админматериалы по статье 173 КУоАП («Мелкое хулиганство»), которые в дальнейшем будут направлены в суд.

Стоит отметить, что мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, - влечет наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток .

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Кабмина неизвестные облили нечистотами двух депутатов от БПП.

Также ранее праворадикалы облили нечистотами главу фракции БПП в горсовете Николаева – в ответ Ентин начал угрожать им пистолетом. После прокурор Дунас отказал ей в приеме, а спустя несколько часов после происшествия сотрудники Центрального отдела полиции отпустили двух праворадикалов из организации «Социал-национальная ассамблея», которых задержали за возможную причастность к обливанию фекалиями депутатов горсовета.