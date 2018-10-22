В Николаеве к отопительному сезону не готовы семь домов, но на ближайший исполком горсовета вынесут вопрос по пуску тепла

В Николаеве по состоянию на понедельник, 22 октября к отопительному сезону не готовы еще семь домов. При этом на заседание исполкома Николаевского горсовета, которое пройдет в пятницу, 26 октября планируется вынести вопрос о подаче тепла.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания у мэра Александра Сенкевича.

— Остается еще порядка шесть - семь домов, которые должны выполнить сегодня-завтра. По «ТЭЦ» вы знаете, что там были четыре порыва. Самый серьезный был по улице 6-я Слободская (пересечение улиц Чигрина и Чкалова, - ПН), мы выделили технику, всю ночь там освещали в пятницу, круглосуточно проводили работы. В субботу ликвидировали самый страшный порыв. Сейчас устраняют мелкие три порывы. Обещают сегодня закончить, - сообщил вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец.

Также Степанец отметил, что в четверг ожидается понижение температуры, и «в пятницу, на исполкоме можно рассматривать вопрос о включении тепла».

Александр Сенкевич Юрий Степанец Главы райадминистраций

Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщил, что все готово к пуску тепла и на предприятии ждут лишь распоряжения на начало отопительного сезона. В частности он добавил, что в некоторых моментах подготовка к отопительному сезону в этом году лучше, чем в прошлом.

Александр Сенкевич также попросил глав райадминистрации доложить по этому вопросу. Так, глава Центральной райадминистрации Александр Береза отметил, что ОСМД и ведомственные районы готовы к отопительному сезону на 94%.

И.о. главы Ингульского района Игорь Волков сообщил, что в общем жилые дома готовы к приему тепла, однако в трех домах ОСМД не могут промыть системы отопления, так как нет на это средств. При этом он отметил, что по ОСМД маленький процент готовности к отопительному сезону. Также по его словам у управляющей компании «МДЛМ» не готовы 10 домов, на что Степанец заявил, что от них было обещание устранять неполадки в двух домах за день.

В свою очередь, глава администрации Корабельного района Николаева Александр Цуканов заявил, что на сегодняшний у чиновников и жителей, день до сих пор нет понимания кто обслуживает жилой фонд с росписью по каждому дому – городские ЖЭКи или ООО «МДЛМ». На это Сенкевич поручил замдиректора Департамента ЖКХ Александру Репину до конца недели отработать данный вопрос и предоставить главам районов перечень домов с указанием управителя.

— Неужели это так сложно выделить одного человека, который пройдется по всем домам, по всем 3 тысячам 560 домам и выпишет каждому документ. На самом деле это не так много, если бы делали по 100 домов в месяц, то уже бы все сделали, - заявил Сенкевич.

Глава Заводского района Виктор Дмитрук проинформировал, что объекты облтеплоэнерго готовы на 100%, по ТЭЦ же еще 6 объектов остаются не подготовленными.

Также начальник культурного управления Юрий Любаров сообщил, что 15 объектам культурной сферы «Николаевгаз» не подписал дополнительные договоры. Директор департамента труда и соцзащиты населения Сергей Василенко отметил, что это происходит по техническим причинам - на предприятии всего один человек занимается этими договорами и физически не успевает, в тоже время он заверил, что с сегодняшнего дня ситуация измениться, так как туда добаят еще двух человек. Вице-мэр Юрий Степанец пообещал поднять этот вопрос на заседании областного штаба по подготовке к зиме.

Напомним, ранее Юрий Степанец сообщал, что 15 домов все еще не готовы к отопительному сезону. На сессии депутаты Николаевского городского совета в ходе первого пленарного заседания 42-й очередной сессии признали неудовлетворительной работу директора Департамента ЖКХ Виталия Кузнецова. В частности, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко в ходе совещания в администрации по отопительному сезону с чиновниками мэрии попросил их «не валить отопительный сезон».