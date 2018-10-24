Суд приговорил к тюремному сроку водителя, который сбил насмерть сестру правозащитницы Ноздровской

Дмитрий Россошанский Обуховский районный суд Киевской области вынес приговор Дмитрию Россошанскому, признанному виновным в аварии, в которой погибла Светлана Сапатинская – сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь Ирины, Анастасия Ноздровская.

Так, Россошанского приговорили к 7 годам лишения свободы без права амнистии. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на три года и обязали выплатить компенсацию морального ущерба родителям погибшей – по 300 тысяч гривен отцу и матери.

Как известно, сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую 30 сентября 2015 года в селе Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Светлана получила тяжелые травмы и скончалась, а ее 4-летний сын Матвей стал полусиротой.

Отмечается, что ранее Россошанский уже фигурировал в делах о краже авто и ограблении, лечился от алкогольно-наркотической зависимости, но ни разу не был привлечен к наказанию.

После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. Анализ его крови взяли через 8 часов после аварии, а результатов не было в течение 5 суток. Суд не принял во внимание факт наркотического опьянения Россошанского во время ДТП.

Доказательства по делу в защиту сестры собирала сама Ноздровская. При этом со стороны Россошанского ей угрожали, запугивали, ее дочь избили, добиваясь от Ноздровской заявления о том, что она не имеет к виновнику ДТП претензий. Такой документ подписал муж погибшей Светланы.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии.

Ирину Ноздровскую убили в декабре 2017 года. Ноздровская была убита ударом ножа в шею, подозреваемым в убийстве является Юрий Россошанский – отец Дмитрия Россошанского, который сбил насмерть сестру Ирины. Позднее мужчина рассказал, как убил правозащитницу.