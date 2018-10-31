Александр Гусев Для многих украинцев является очевидным, что ключевые проблемы, которые мешают нашему государству развиваться, получать достойные зарплаты и пенсии – это кумовство и коррупция.

Кумовство – это первичное звено в схеме организации государственной коррупции, которая выстраивается на «своих» людях, для того, чтобы организовано «осваивать» день бюджетов или пользоваться административным ресурсом. И конечно, основным критерием назначения тех или иных чиновников, функционеров на высокие должности, является доверительность и преданность своему родственнику или руководителю, а профессиональные и управленческие навыки – это качества, в данном случае, совсем не обязательные. Именно поэтому кумовство не позволяет опытным специалистам попадать в структуру управления государством, чтобы применить свои навыки во благо Украины и благосостояния ее граждан.

Коррупция же – это страшнейшая черная дыра. В ней пропадают миллиарды, которые могли бы быть нашими зарплатами и пенсиями, или вкладываться в ремонты дорог, школ, больниц и развитие страны.

В данной статье автор хотел бы привести пример того, как работает схема партийного кумовства в городе Николаеве.

В августе 2017 г. на одном из крупнейших коммунальных предприятий города ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» произошло назначение некоего Александра Гусева на должность «заместителя директора по стратегическому развитию», в задачи которого, судя по названию, должны входить серьезные преобразования, как на самом предприятии, так и в городской теплоэнергетике в целом. Соответственно, человек, занимающий столь ответственную должность на энергетическом предприятии, обязан иметь целый набор качеств, начиная от образования, заканчивая значимым профильным опытом работы. Как вы уже догадались ни первого, ни последнего у «назначенца» не оказалось. Для объективности, стоит заметить, что диплом о получении высшего образования, а именно специалиста «Международных экономических отношений» у Гусева все же есть, и получен он в июле 2017 года – непосредственно перед назначением его на должность в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». К слову, диплом ВУЗа, который закончил заместитель директора по стратегическому развитию можно без особых проблем купить, но автор надеется, что хотя бы этот диплом Александр Гусев заслужил тяжелым трудом совмещения учебы и трудовой деятельности. Что же касается его карьерного пути, то кроме того, что в реестре частных предприятий замечено ПП «Интеграл-к», которое специализируется на оптовой торговле, и в котором Гусев значится руководителем, сказать больше нечего.

Возникает резонный вопрос – чем Александр заслужил столь серьезную должность. Возможно, есть какие-то скрытые управленческие или лидерские таланты, которые помогли ему за год работы добиться ощутимых результатов? Но судя по информационному фону, предприятия все также борется с нехваткой средств и решает все те же проблемы, что и многие годы подряд.

А может ответ необходимо искать в другой плоскости – «кумовской»? Ведь чудес, как известно, не бывает и по случайному совпадению, начиная с 2015 года, Гусев Александр Сергеевич является депутатом городского совета партии «Оппозиционный блок». С такой точки зрения можно многое объяснить, ведь Гусев, безусловно, входит в орбиту непосредственного влияния руководителя городской партийной ячейки Оппоблока Игоря Дятлова, а также серого кардинала по вопросам ЖКХ Игоря Копейки, который известен своими коррупционными «талантами». Да и период назначения странным образом совпал с расцветом взаимовыгодной «дружбы» мэра и Дятлова.

Как известно, мэру была необходима поддержка фракции оппозиционного блока в горсовете при принятии и голосовании тех или иных важных для громады решений. Скорее всего, ему пришлось пойти на сделку, и в разное время назначить некоторых депутатов фракции оппозиционного блока на должности разных уровней в коммунальной сфере города. Таким образом, можно объяснить, и назначение Александра Омельчука на должность вице мэра по энергетике, и Светланы Гладун на должность главы администрации Ингульского района, и героя нашей статьи Александра Гусева. Примечательно, что совсем недавно ОКП «Николаевоблтеплоенерго» перешло под административное управление департамента Александра Омельчука, таким образом, предприятие всецело попало в сферу влияния оппозиционного блока. Зачем это делается догадаться не сложно – это и админресурс, это и финансовые потоки предприятия, и голоса избирателей. И во всем этом связующую роль играет Александр Гусев, который получая большую зарплату из рук налогоплательщиков, отлично выполняет партийные задачи. А в это время на предприятии складывается катастрофическая ситуация с задолженностью по выплате зарплат и реализацией инвестиционной программы.

В завершении хочется сказать, что это лишь поверхностные факты сведенные автором в субъективную логическую цепочку. Возможно, автор чего-то не знает и в пользу Александра Гусева выступит коллектив предприятия или его руководитель, которые знают то, чего не знает общественность.