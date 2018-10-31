После гибели овец в одесском порту Госпотребслужба ужесточила требования к перевозке животных

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ужесточила требования к перевозке животных.

Об этом свидетельствует приказ Госпродпотребслужбы «О случаях несоблюдения правил транспортировки животных» № 887 от 31.10.2018, передает РБК-Украина.

Подчеркивается, что служба отныне будет выдавать документы на живых животных только после проверки условий транспортировки.

«Отныне ветеринарные документы на живых животных будут выдаваться только после проверки транспортных средств и условий транспортировки. В случае, если транспорт или условия перевозки не соответствуют Правилам транспортировки животных, в частности в части соблюдения требований минимальной площади на одно животное, то ветеринарные документы выдаваться не будут», - указывается в документе.

При этом ответственными за выполнение указанного приказа ведомство определило начальников территориальных органов Госпотребслужбы и региональных служб государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на госгранице и транспорте или лица, исполняющие их обязанности.

Кроме того, согласно приказу, при загрузке животных должна быть обеспечена видеофиксация для документирования процессов, в том числе на предмет соответствия требованиям законодательства по идентификации животных.

Напомним, в морском торговом порту в Одесской области почти две недели стояла фура с 300 овцами романовской породы, из которых больше половины погибли. Груз предназначался для Турции, однако его вернули в Украину, де он находился в таможенной зоне.

Позже Госпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Из-за этого зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.