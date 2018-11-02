Московского патриархата в Украине больше нет, - Константинополь

С 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - иерархов Вселенского престола.

Об этом с интервью ВВС заявил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов, передает «Новое время»

По словам Иова, одним из пунктов исторического решения Вселенского пресетола от 11 октября была отмена синодального акта о передаче Киевской митрополии - то есть, фактически, территории Украины - в управление Российской церкви.

- Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церкови Киевской митрополии и всех епархий в Украине... С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода, есть архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине, - пояснил архиепископ Иов.

Архиепископ Иов подчеркнул, что решая украинский вопрос, Вселенский патриархат «ничего не приобретает».

- Если бы Вселенский патриархат хотел что-то получить, он мог бы просто возродить свою митрополию, которая существовала в Киеве до конца XVII века. Но Константинополь этого не желает. Константинополь желает подарить Украине автокефалию, чтобы в Украине была своя церковь, - сказал он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что вопрос Томоса и автокефалии Украинской православной церкви выходит далеко за пределы церковной жизни – это вопрос украинской национальной безопасности и государственности.

Отметим ранее Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что украинцы имеют право на автокефальную церковь, как и все балканские народы.