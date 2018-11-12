«Четвертый раз поднимается этот вопрос. Сколько можно?» – Крыленко отчитал Департамент ЖКХ за ремонт моста через реку Витовка

Владимир Крыленко Первый вице-мэр Владимир Крыленко недоволен работой чиновников Департамента ЖКХ, так как до конца года они не успевают закончить ремонт моста через реку Витовку в Корабельном районе.

Об этом речь шла в понедельник, 12 ноября в ходе аппаратного совещания.

Так, и.о. директора Департамента ЖКХ Александр Брижатый докладывая по вопросу ремонта моста сообщил лишь, что «на сегодняшний день есть существенные сдвиги в этом вопросе». Владимир Крыленко остался недоволен таким ответом, так как вопрос поднимается уже четвертый раз, а конкретики никакой нет.

— Насколько существенные? Уже 4 раза поднимается этот вопрос, 4 раза контроль продолжается. Сколько можно? – возмутился чиновник.

Александр Брыжатый (слева) Александр Брыжатый в свою очередь отметил, что пока ожидаются результаты геологии, а пока их нет работы проводить невозможно. Однако глава Корабельной райадминистрации Александр Цуканов заявил, что никакого продвижения вообще нет.

— Владимир Викторович (Крыленко, - ПН), я объясню. В этом году ставились задачи все сделать, а сейчас эти существенные сдвиги заключаются в том, что работы в этом году сделаны не будут, – прокомментировал Цуканов.

Также Крыленко поинтересовался почему работы до сих пор не выполнены - «У вас опять денег не было или чего у вас не было, департамент ЖКХ?»

— Там были вопросы финансирования, проектирования и согласования, – ответил Брыжатый.

— Деньги у вас были, вы их перераспределили. Не надо обманывать, – прокомментировал ответ чиновника Александр Цуканов.

В частности, Крыленко отчитал и.о. директор ДЖКХ Александра Брыжатого, так как его чиновникам постоянно что-то мешает и сроки выполнения заданий постоянно переносятся.

— Вы понимаете, что что-то придется показать городу, за что-то нужно будет отчитаться, что вы что-то завершили. Так же бесконечно не может быть. Вам то это мешает, то другое. Вы видите, что все вопросы, которые поднимаются, постоянно перекладывается, или что-то мешает. Вы же понимаете, что вы (Департамент ЖКХ, – ПН) лицо города. Все что здесь происходит, и дороги, и отопление, это все ваша головная боль. Я уже не первое аппаратное совещание слышу замечания глав районов. Вам это приятно слышать? Неприятно! А мне трижды неприятно! Юрию Степанцу еще более неприятно это слышать. А мы это выслушиваем, и я же на стороне Александра Николаевича (Цуканова, - ПН), – подытожил Крыленко.

В итоге он дал поручения на следующее совещание снова доложить об этих существенных улучшениях в данном вопросе.

Напомним, что ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что уволит замдиректора департамента ЖКХ - главу тендерного комитета Александра Брыжатого с занимаемой должности.

Ранее, корреспондент «Преступности.НЕТ» Тарас Леонтян в своем блоге писал, что николаевский ДЖКХ – крупнейший распределитель денег города очень часто уклоняется от проведения торгов с возможностью выбрать наилучшего исполнителя работ за наименьшую цену.

Отметим, что после того, как Виталий Кузнецов уволился с должности директора ДЖКХ, и.о. стал Александр Брыжатый.