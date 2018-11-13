УПЦ МП отказалась от участия в создании автокефальной церкви

Украинская православная церковь Московского патриархата отказывается участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви.

Об этом говорится в постановлении Собора епископов УПЦ МП, обнародованном 13 ноября.

«Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне», – говорится в документе.

Собор епископов УПЦ заявляет, что инициативы Константинополя относительно предоставления Украине Томоса являются незаконными и приведут к глубокому церковному кризису в стране и мировом православии.

«При таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным», – сказано в заявлении.

Стоит также отметит, что 13 октября епископы УПЦ Московского патриархата проигнорировали встречу с президентом Украины Петром Порошенко, писал в Facebook пресс-секретарь Киевской Патриархии архиепископ Евстратий Зоря

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что вопрос Томоса и автокефалии Украинской православной церкви выходит далеко за пределы церковной жизни – это вопрос украинской национальной безопасности и государственности.



Ранее представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов заявил, что с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - иерархов Вселенского престола.