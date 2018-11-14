Спустя два месяца коллапса в районе в Новоодесской РГА появился глава – им стал экс-директор ГП «Виноградная долина»

Владимир Суровцев (в центре) Президент Украины Петр Порошенко назначил главу Новоодесской районной государственной администрации.

Соответствующее распоряжение от 14 ноября опубликовано на сайте главы государства.

«Назначить Суровцев Владимира Алексеевича главой Новоодесской районной государственной администрации Николаевской области с 16 ноября 2018 со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Администрации Президента на пост председателя Новоодесской райгосадминистрации рассматривали кандидатуру бывшего руководителя государственного предприятия «Совхоз «Виноградная долина» Владимира Суровцева.

Отметим, что Владимир Суровцев руководил государственным предприятием «Совхоз «Виноградная долина» чуть меньше года - его назначили в мае 2017 года, однако уже в апреле 2018 года он написал заявление об увольнении с должности. По его словам, его об этом «попросили» в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. По этому поводу глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко поручил тогда обратиться в правоохранительные органы.

По словам собеседника издания, Владимир Суровцев является зятем депутата Николаевского областного совета от фракции «Нова держава», Александра Казарина, который в бытность Николая Круглова главой Николаевской ОГА являлся его «доверенным лицом» во время перевыборов в Верховную Раду на 132-м избирательном округе в 2013 году.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 29 августа отправил в отставку главу Новоодесской райгосадминистрации Романа Сташука.

После этого глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что в Новой Одессе из-за увольнения главы райгосадминистрации возникли проблемы. Кабинет министров больше месяца не согласовывал предложенную АП кандидатуру на должность главы РГА.

Однако 2 ноября стало известно, что Кабинет Министров Украины все же согласовал кандидатуру главы Новоодесской районной государственной администрации.

Также стоит отметить, что 19 октября в Новой Одессе из-за отсутствия кворума не состоялась сессия районного совета, на котором депутаты должны были рассмотреть вопрос касательно выделения бюджетных средств на выплату задолженности по зарплате медицинским работникам. Сами же медработники утверждают, что не получали зарплату на протяжении двух месяцев. Тогда же сообщалось, что никакие финансовые документы подписаны быть не могут, поскольку нет главы РГА, который был уполномочен на это.