В Николаеве ищут свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход с собакой

В Николаеве разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия 6 ноября, когда автомобиль сбил пешехода с собакой.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Как известно, на улице Космонавтов вечером 6 ноября под колеса «Skoda Octavia» попал пешеход с лабрадором. Мужчина погиб от полученных травм.

Тогда сообщалось, что перед наездом «Skoda» ехала по улице Космонавтов, со стороны Херсонского шоссе в направлении улицы Троицкой. За перекрестком с улицей Электронной двигавшийся впереди автомобиль остановился и включил левый поворот, намереваясь повернуть к супермаркету «АТБ». Водитель «Skoda» начал объезжать остановившийся автомобиль справа и сбил пешехода, которого на дорогу якобы резко вытянула собака.

Граждан, которые стали свидетелями просят отозваться и сообщить об известных обстоятельствах произошедшего. Также просят помощи в поиске темного внедорожника, который тогда поворачивал с улицы Космонавтов во дворы в сторону супермаркета АТБ.

Очевидцев просят обращаться по телефону: 0995191472.

Напомним, на Николаевщине после столкновения с легковушкой погиб мотоциклист.