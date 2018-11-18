Николаевцев больше всего волнуют высокие цены и низкие зарплаты

Жителей Николаева больше всего волнуют рост цен на основные товары, высокие тарифы на коммунальные услуги и низкие зарплаты и пенсии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».
Николаевцам было предложено ответить на вопрос «Какие проблемы в настоящее время волнуют вас больше всего?». При этом выбрать можно было три варианта ответа. Поэтому совокупность всех вариантов ответа не оставляет 100%.
Сразу три проблемы набрали приблизительно одинаковое количество голосов николаевцев:
– рост цен на основные товары, инфляция – 34,8%;
– низкий уровень зарплаты или пенсии – 33,7%;
– высокие тарифы на коммунальные услуги – 32,8%.
Если сравнивать с ноябрем 2017 года, то рост цен на основные товары, инфляция волновали тогда 43,2% горожан, низкий уровень зарплаты или пенсии – 27,4%, высокие тарифы на коммунальные услуги – 30%.
В следующей тройке проблем идут:
– военный конфликт на Востоке Украины – 22,7% (25,2% в ноябре 2017 года, – ПН);
– стоимость и низкое качество медицинских услуг – 20,3% (30,5% в ноябре 2017 года);
– плохое состояние дорог – 19,8% (16,5% в ноябре 2017 года).
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОЛНУЮТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО? % от общего количества опрошенных
|
Множественные ответы
|
город Николаев
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
Ноябрь 2017
|
Октябрь 2018
|
Стоимость и низкое качество медицинских услуг
|
30,5
|
20,3
|
18,3
|
17,3
|
23,4
|
23,9
|
Преступность
|
10,9
|
9,2
|
12,4
|
7,0
|
7,6
|
10,7
|
Отсутствие работы, безработица
|
21,4
|
15,9
|
14,6
|
13,5
|
19,6
|
19,8
|
Замена ЖЭКов управляющей компанией МДМЛ
|
--
|
2,4
|
-
|
-
|
3,8
|
5,1
|
Военный конфликт на востоке Украины
|
25,2
|
22,7
|
25,3
|
24,3
|
12,0
|
33,5
|
Рост цен на основные товары, инфляция
|
43,2
|
34,8
|
24,7
|
45,4
|
30,4
|
38,1
|
Коррупция в судах, полиции, прокуратуре
|
7,5
|
6,2
|
8,6
|
3,2
|
7,1
|
6,6
|
Коррупция в центральной власти
|
12,3
|
8,8
|
8,1
|
5,4
|
10,9
|
12,7
|
Недостаточный уровень социальной защиты
|
9,1
|
5,9
|
5,4
|
5,4
|
0,5
|
7,6
|
Неблагоприятные условия для развития м/с бизнеса
|
4,1
|
2,1
|
1,1
|
3,2
|
1,6
|
4,1
|
Недостаток свободы и демократии
|
1,0
|
1,7
|
0,5
|
2,2
|
1,6
|
2,5
|
Проблема русского языка (языковая проблема)
|
2,9
|
2,2
|
3,2
|
1,1
|
3,3
|
1,0
|
Низкое качество образования
|
4,0
|
5,2
|
6,5
|
4,9
|
4,3
|
5,1
|
Низкий уровень зарплаты или пенсии
|
27,4
|
33,7
|
30,1
|
32,4
|
37
|
36
|
Социальное расслоение
|
4,3
|
5,6
|
8,6
|
3,2
|
4,3
|
7,6
|
Высокие тарифы на коммунальные услуги
|
30,0
|
32,8
|
40,9
|
35,7
|
22,3
|
32,5
|
Плохое состояние дорог
|
16,5
|
19,8
|
20,4
|
20
|
19,0
|
19,8
|
Текущие крыши
|
--
|
3,3
|
3,8
|
0,5
|
6,5
|
2,5
|
Состояние систем водоснабжения и водоотведения
|
--
|
3,8
|
2,2
|
2,2
|
8,2
|
2,0
|
Некачественные пассажирские перевозки
|
1,2
|
5,3
|
4,8
|
6,5
|
4,9
|
4,6
|
Большое количество МАФов, рекламы конструкций
|
0,1
|
1,2
|
-
|
2,7
|
1,1
|
0,5
|
Грязь, мусор
|
1,2
|
4,0
|
3,2
|
3,8
|
5,4
|
3,0
|
Благоустройство
|
1,1
|
3,7
|
5,9
|
1,1
|
6,0
|
1,0
|
Бездомные собаки
|
--
|
2,9
|
4,3
|
1,6
|
2,2
|
4,1
|
Досуг
|
--
|
0,9
|
1,6
|
0,5
|
1,1
|
-
|
Местная власть
|
0,7
|
1,6
|
-
|
2,7
|
2,2
|
1,0
|
Культура населения
|
--
|
0,3
|
-
|
0,5
|
0,5
|
-
|
Инфраструктура
|
0,3
|
2,0
|
-
|
2,2
|
4,9
|
-
Справка
Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учётом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9.
Данное социологическое исследование проводилось с 29 сентября по 4 октября по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов.
Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).
В ходе проведенного опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и ряд открытых.
Напомним, 50,9% николаевцев хотят, чтобы оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса вернулись в состав Украины путем победы ВСУ.