Николаевцев больше всего волнуют высокие цены и низкие зарплаты

Жителей Николаева больше всего волнуют рост цен на основные товары, высокие тарифы на коммунальные услуги и низкие зарплаты и пенсии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».

Николаевцам было предложено ответить на вопрос «Какие проблемы в настоящее время волнуют вас больше всего?». При этом выбрать можно было три варианта ответа. Поэтому совокупность всех вариантов ответа не оставляет 100%.

Сразу три проблемы набрали приблизительно одинаковое количество голосов николаевцев:

– рост цен на основные товары, инфляция – 34,8%; – низкий уровень зарплаты или пенсии – 33,7%; – высокие тарифы на коммунальные услуги – 32,8%.

Если сравнивать с ноябрем 2017 года, то рост цен на основные товары, инфляция волновали тогда 43,2% горожан, низкий уровень зарплаты или пенсии – 27,4%, высокие тарифы на коммунальные услуги – 30%.

В следующей тройке проблем идут:

– военный конфликт на Востоке Украины – 22,7% (25,2% в ноябре 2017 года, – ПН); – стоимость и низкое качество медицинских услуг – 20,3% (30,5% в ноябре 2017 года); – плохое состояние дорог – 19,8% (16,5% в ноябре 2017 года).

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОЛНУЮТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО? % от общего количества опрошенных

Множественные ответы город Николаев Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Ноябрь 2017 Октябрь 2018 Стоимость и низкое качество медицинских услуг 30,5 20,3 18,3 17,3 23,4 23,9 Преступность 10,9 9,2 12,4 7,0 7,6 10,7 Отсутствие работы, безработица 21,4 15,9 14,6 13,5 19,6 19,8 Замена ЖЭКов управляющей компанией МДМЛ -- 2,4 - - 3,8 5,1 Военный конфликт на востоке Украины 25,2 22,7 25,3 24,3 12,0 33,5 Рост цен на основные товары, инфляция 43,2 34,8 24,7 45,4 30,4 38,1 Коррупция в судах, полиции, прокуратуре 7,5 6,2 8,6 3,2 7,1 6,6 Коррупция в центральной власти 12,3 8,8 8,1 5,4 10,9 12,7 Недостаточный уровень социальной защиты 9,1 5,9 5,4 5,4 0,5 7,6 Неблагоприятные условия для развития м/с бизнеса 4,1 2,1 1,1 3,2 1,6 4,1 Недостаток свободы и демократии 1,0 1,7 0,5 2,2 1,6 2,5 Проблема русского языка (языковая проблема) 2,9 2,2 3,2 1,1 3,3 1,0 Низкое качество образования 4,0 5,2 6,5 4,9 4,3 5,1 Низкий уровень зарплаты или пенсии 27,4 33,7 30,1 32,4 37 36 Социальное расслоение 4,3 5,6 8,6 3,2 4,3 7,6 Высокие тарифы на коммунальные услуги 30,0 32,8 40,9 35,7 22,3 32,5 Плохое состояние дорог 16,5 19,8 20,4 20 19,0 19,8 Текущие крыши -- 3,3 3,8 0,5 6,5 2,5 Состояние систем водоснабжения и водоотведения -- 3,8 2,2 2,2 8,2 2,0 Некачественные пассажирские перевозки 1,2 5,3 4,8 6,5 4,9 4,6 Большое количество МАФов, рекламы конструкций 0,1 1,2 - 2,7 1,1 0,5 Грязь, мусор 1,2 4,0 3,2 3,8 5,4 3,0 Благоустройство 1,1 3,7 5,9 1,1 6,0 1,0 Бездомные собаки -- 2,9 4,3 1,6 2,2 4,1 Досуг -- 0,9 1,6 0,5 1,1 - Местная власть 0,7 1,6 - 2,7 2,2 1,0 Культура населения -- 0,3 - 0,5 0,5 - Инфраструктура 0,3 2,0 - 2,2 4,9 -

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учётом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 29 сентября по 4 октября по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов.

Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).

В ходе проведенного опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и ряд открытых.

Напомним, 50,9% николаевцев хотят, чтобы оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса вернулись в состав Украины путем победы ВСУ.