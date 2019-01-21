Голландцы в Николаеве и губернатор свободной зоны

1. Vivat Николаеву!

В Украине 2 местечка одновременно строились как военные поселения – Николаев и Чугуев. Нашему родному городу повезло гораздо больше нежели его близнецу. Николаев сумел вырваться из тусклой провинциальности и малой цивильной перспективности военных городков, прежде всего, благодаря неугомонному авторитету военного губернатора Богдана Александровича Глазенапа (1860—1869 гг.), творца николаевской свободной экономической зоны.

Статус военного поселения способствовал глазенаповским новациям, таким как регулярная застройка, хорошо развитая транспортная сеть, стоит отметить, что немецкий организаторский гений губернатора смело шагнул вперед в открытости сети для цивильной торговли, следовательно, появилась таможня, были учреждены консульств, последовал активный рост ремесел и производств для военного судостроения, развитие медицинского обслуживания, открытие множества образовательных школ и профессиональных училищ, ремеслух…

Город бурно развивался, быстро рос и множился торговый капитал, Николаев богател… Открывались рыбные рестораны, кондитерские, гостиницы для проживания иностранных купцов и промышленников, мостили дороги и тротуары, весело бежали по Южному Бугу прогулочные пароходики с музыкой, открывались модные лавки и шикарные ювелирные магазины…

Военный губернатор строго следил за рыбным промыслом и всячески благоприятствовал его развитию. Знал толк в местных рыбных деликатесах.

2. Голландец Питер

2004 год, ноябрь. Мирная «помаранчевая» революция мощно извлекла Украину из сумерек информационного запечья. Люди телефонировали в поддержку протестов из Канады, США и Европы. Между живым интересом звонящих, добавляется один голос от Питера из маленького голландского городка. Его дед в начале прошлого века трудился в Николаеве инженером-кораблестроителем на верфях.

Внуку Питеру за 60 лет, и он страстно желает посетить Николаев, пройтись по местам своего деда-инженера. Голландец сбивчиво объясняет, что Украина далекая и закрытая, ему доступней Африка. Договариваемся так, как только ситуация нормализуется, Питер может паковать свои чемоданы, это, приблизительно, май 2005 года.

И вот, в конце прелестной николаевской весны, мы стоим вчетвером на пересечении Декабристов и Потемкинской, Питер с женой, переводчик Николай и я. Слева, по движению к Большой Морской, одноэтажный дом, где жил голландский инженер до революции 1917 года. Питер тронут до слез, он впитывает в себя увиденное, сопоставляет с пересказами деда о его николаевской жизни.

Внезапно Питера напрягает название улицы Декабристов. Голландский инженер называл её по-другому – Глазенаповская. Да, да на акварели художника Сергея Лунева именно Глазенаповская!!

И в этом месте включает свои знания и любовь к коренной истории переводчик Николай, старый друг нашей семьи, николаевский интеллигент, выпускник МГИМО.

- В 1919 году молодой комиссар-еврей, в скрипучей черной кожанке и с маузером на боку, этакий библиотечный червь, решил предать забвению историю Николаева до октябрьского переворота. Припомнил, что на этой улице стоял дом итальянца Поджио, родившего Иосифа, а потом Александра, будущих южных заговорщиков, не раз заявлявших о готовности убить императора Александра Первого. В то гремучее время, 100 лет назад, убийства политических оппонентов были в большом ходу и красный террор стал трендом. Комиссар, скрипнув портупеей, вымарал титул- Глазенаповская, и нарек улицу именем собирательным – Декабристов, чтоб не разделять братьев Поджио, потенциальных цареубийц.

- На Глазенаповской ушлый комиссар не остановился, он переименовал Наваринскую, названую Грейгом в честь победы российского флота, в улицу Троцкого, якобы, по ней щуплый Лёва Бронштейна телепался на уроки. Кожаный комиссар в пенсне, усердно посещавший в детстве и отрочестве городскую библиотеку, фанатично стирал исторические файлы из уличной памяти. Хотя, после развенчания Троцкого, улице досталось странное название Крестинтерновская. Непроизносимую игру слова, со временем, решили заменить на Маяковского, благо, пламенный певец партии побывал в Николаеве один раз проездом. У вас в Голландии не имеется подобного исторического маразма, а у нас, «…превосходная страна! Там в лесу водится много диких обезьян» ( блеснул Николай цитатой из фильма «Здравствуйте! Я ваша тетя»)

Питер охотно вспоминал много раз услышанную от деда историю Николаева. А какие фрукты, овощи, зелень, молоко и свежий творог по утрам, крымское вино, очаковский осетр и калкан, Франс Снейдерс отдыхает. Благословенный край! Так часто говорил старый голландец Питеру.

3. Осип Дерибас и Богдан Глазенап

Исторический титул главной улицы Одессы – Дерибасовская, нареченной в честь основателя Одесского порта и города Осипа Михайловича Дерибаса. В 1920 году улице насильно навязали имя немецкого юриста и экономиста Лассаля, выходца из зажиточной еврейской семьи торговца шёлком, адепта идеи государственного социализма и ярого противника федерализма.

После гибели летчика Валерия Чкалова, имя Лассаля затушевали, а на домовых табличках нанесли фамилию «Чкалов». Но одесситы упорно называли её Дерибасовской! В 1941 году настроения жителей учли румынские оккупационный власти, и вернули улице коренное название.

В Николаеве к истории города некое множество горожан относятся как «Иван, не помнящий родства». Беда…

Улице Декабристов так и не вернули её коренное имя – Глазенаповская. В сытой Голландии, еще живые потомки инженеров, строивших корабли на николаевских верфях, которые помнят и берегут историю Николаева.

Вот пример, сын Козьмы Пруткова, поручик Фадей Козьмич на веки вечные закрепил память о доблестном и смелом Глазенапе в своих армейских стихах.

«Продолжай атаку смело,

Хоть тебе и пуля в лоб —

Посмотри, как лезут в дело

Глазенап и Бутеноп»

Неувядаемая память от Фаддея Козимича!

Глазенап – военная династия, семейство остзейских дворян, поставлявшее царскому правительству в первую половину XIX в. ряд крупных военных и морских сановников.

Создана группа николаевской интеллигенции «За Глазенаповскую!», её цель – возвращение коренной истории на улицы Николаева.

P.S. У нас не принято, и совершенно не оправдано, посвящать сочинение блогера. Ломая традиции, посвящаю своему другу депутату Сергею Карцеву!

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