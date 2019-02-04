Нельзя по закупкам в ProZorro судить о том, чем кормят детей, – директор КОП Николаева Новоторов

Глеб Новоторов Торги на организацию питания в 2019 году для учащихся 125 образовательных заведений Николаева – как школы, так и детсады – прошли спокойно. По крайней мере, не было и близко тех скандалов, которые сопровождали проведение тендера на питание в 2018 году. И хотя киевско-литовская фирма «Понтем.уа» не участвовала в торгах, но все же подала жалобу, в которой описала несколько нарушений. В итоге частично были внесены изменения в тендерную документацию.

Выросла и сумма, отведенная на питание. Если в 2018 году на эти цели по итогам торгов осталось чуть менее 60 миллионов гривен, то в этом – 82,8 миллиона гривен. Что стоит ожидать в тарелке у школьников на эту сумму, как происходит закупка продуктов питания на эти цели и какие планы у Коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях «Преступности.НЕТ» спросили у директора КОП Глеба Новоторова.

– В сравнении с прошлым годом сумма выросла чуть более, чем на 20 миллионов гривен. Достаточно ли этих денег на то, чтобы организовать приемлемое питание для детей?

– Эта сумма позволяет нам улучшить питание в сравнении с прошлым годом. К примеру, в 2018 году мы смогли обеспечить детей питанием на 31-38% от рекомендованной натуральной нормы в зависимости от типа учебного заведения. В этом году мы сможем выйти на 38-45%. И хотя в условной тарелке продуктов станет больше, но этого все равно недостаточно.

– Иногда от родителей можно услышать о том, что детям в недостаточном количестве дают фрукты. Хватит ли выделенных средств на то, чтобы обеспечить детей фруктами?

– Как вы помните, мы работаем, отталкиваясь от двухнедельного перспективного меню, и не можем выходить за пределы выделяемой на питание суммы. В это меню обязательно включены фрукты. В зимний период помимо яблок, которые у нас всегда есть в наличии, мы рассматриваем возможность давать другие фрукты, например, мандарины и бананы. Однако их стоимость на сегодняшний день превышает 30 гривен за килограмм, и не всегда мы можем включить их в меню. Если же говорить за яблоки, то они есть всегда в достаточном количестве. Это позволяет их стоимость около 11 гривен за килограмм. К слову, яблоки выращены в Украине, а не в Польше или какой-то другой стране.

Однако стоит отметить, в прошлом году, исходя из выделенной суммы, мы решали, что дать – мандарин или куриное яйцо. В этом году будет проще.

Кроме того, в конце прошлого года мы уже не могли давать детям кефир, в саду мы не могли давать соки – попросту не хватало на это средств. На данный момент такой проблемы у нас нет.

Сейчас стоимость питания для учеников 1-4 классов составит 10,7 гривен, для воспитанников детсадов – 26,15 гривен. Это на 28% больше, чем в прошлом году.

– Но, если выделяемых средств не хватает на полноценное питание, стоит ли вопрос о том, чтобы выделять больше?

– Это компетенция городского управления образования и вопрос к ним. Наши аналитические записки они получают.

– Недавно в СМИ появился материал о том, какие продукты закупает КОП. Там речь шла о том, что чего-то больше, чего-то меньше было закуплено. Как вы можете прокомментировать эту информацию?

– Я видел этот материал. Во-первых, речь идет не о закупке товара, а о том, что на основании наших объявлений о закупках в системе ProZorro был сделан вывод о качестве формирования нашего меню, который вообще не соответствует действительности. Но, самое важное, что на основании этих данных невозможно сделать выводы о качественных и количественных показателях меню. Данный материал причиняет вред деловой репутации нашего предприятия, что в итоге может привести даже к материальным убыткам.

И прежде, чем делать такие выводы, я думаю, что журналисты должны были как минимум обратиться к специалистам и затребовать информацию о том, как формируется меню.

Мне, например, непонятно, как журналист, не являясь технологом пищевой промышленности, может делать заключения по поводу содержания сахара в сахаросодержащих блюдах. И это при том, что сахар также используется и для приготовления чая, компота, выпечки. Некорректно писать, что мы кормим детей одним сахаром.

Основная ошибка в данном материале – это то, что журналист не учел сроки, на которые заключается договор о поставке. К примеру, те же яблоки мы последний раз закупали в октябре и всего на два месяца – ноябрь и декабрь 2018 года. В этом году мы заключаем договор на поставку сразу на весь год в начале февраля. В январе предприятию яблоки поставляются на основании договора, который мы заключили в конце года и он был продлен согласно действующему законодательству – до проведения нового конкурса.

А сахар мы закупили сразу на весь год, скоро будет подписан договор с фирмой-поставщиком. Можно ли сравнивать закупку яблок на два месяца и сахара на весь год? Конечно же, нет. Крайне некорректно делать подобное сравнение.

– Молочные продукты предприятие как будет закупать: сразу на весь год или на отдельные периоды?

– Что касается молочной продукции, то на молоко, сметану, сливочное масло, творог и твердые сыры у нас заключены договоры на поставку на полгода. Да в принципе по всем продуктам у нас или уже заключены договоры на поставку, либо мы находимся на стадии проведения торгов.

На этот период, пока не будут подписаны новые договоры, действует пролонгация старых договоров 2018 года. Нужно время, чтобы подать объявление, выдержать все сроки подачи и оформить документально сделку.

– Есть ли у предприятия какие-то инвестиционные проекты в этом году?

– Из-за повышения стоимости коммунальных услуг, повышения минимальной заработной платы и других наших затрат мы ограничены в средствах, которые можем направлять на подобные проекты. Тем не менее есть проект по установке линий раздачи еды с подогревом. Мы заключили договор лизинга на приобретение и установку пяти таких линий, которые в качестве эксперимента будут установлены в пяти учебных заведениях города. Таким образом мы хотим сделать меню чуть более привлекательным как для учеников старших классов, так и для преподавателей. Чтобы они могли комбинировать себе обед.

На сегодняшний день мы такие линии установили в двух школах, и я думаю, что в ближайшее время поставим еще в трех, где идет подготовка под установку, и будем изучать ситуацию. Если эта услуга станет востребованной, тогда мы будем поднимать вопрос о дополнительной закупке подобных линий.

Беседовал Анатолий Чубаченко