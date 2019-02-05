«Будем договариватся с иностранными партнерами», – Савченко заявил, что в 2019 году Николаевщина сделает прорыв в борьбе с онкозаболеваниями

На Николаевщине по сравнению с 2018 годом наблюдается положительная динамика в борьбе с заболеваниями онкологического характеру. К тому же, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко уверен, что в этом году область сделает прорыв в этом направлении.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, он отметил, что недавно запросил показатели динамики по упомянутым заболеваниям в регионе. При этом Савченко считает, что это слишком незначительные сдвиги в этом направлении.

Также губернатор напомнил, что на сегодняшний день на Николаевщине медицинскую помощь по профилю предоставляют три областных учреждения здравоохранения: онкологический диспансер, клиническая и детская клиническая больницы.

К тому же, в области действует «Областная Программа борьбы с онкологическими заболеваниями», которую продлили на период до 2019 года включительно. В прошлом году для онкодиспансера было приобретено станцию ​​заливки тканей парафином ЕС-ЕКА и водяную баню В250-ЕКА, автоматический гистологический процессор Tissue-Tek VIP 6. Каждый год мы увеличиваем закупки химиопрепаратов для нашего онкодиспансера.

«Уверен, в 2019 году Николаевщина сделает прорыв в борьбе с заболеваниями онкологического характера. К концу марта мы определимся по всем направлениям - оборудование, ремонтные работы и т.д., а затем начнем реконструкцию нашего областного онкоцентра, который станет лучшим на Юге Украины. Общая сумма финансирования на этот проект составляет около 81 миллион гривен, и я благодарю городу Николаеву за поддержку инициативы областной администрации по этому вопросу. Повторюсь, меня интересуют не стены, а настоящая ценность - оснащение и врачи. А врачи у нас, действительно профессионалы - плодотворно сотрудничают с Национальным институтом рака, Институтом нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова НАМН Украины», - заявил Савченко.

«Убежден, что после реализации нашего амбициозного проекта, география сотрудничества в этом направлении значительно расширится, охватывая ведущие зарубежные клиники и институты. Я уверяю, мы будем договариваться с иностранными партнерами, чтобы они открыли здесь свои представительства. Чтобы наши пациенты имели возможность непосредственно получать услуги и консультации по Германии и Израиля», - подытожил глава Николаевской ОГА.

Напомним, глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обещает построить онкологический центр с оборудованием, высококвалифицированной медпомощью и представительствами иностранных партнеров.

Стоит отметить, что город выделил на покупку радиологического медоборудования для онкобольницы - 35 миллионов гривен.