В Житомире детям запретили посещать учебные заведения без профилактических прививок

В Житомире с 11 февраля детям, которые не получили профилактических прививок, запретят посещать учебные и образовательные учреждения.

Об этом сообщает Первый Житомирский.

Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

«Эпидемическая ситуация по заболеваемости корью и ОРВИ/гриппом среди населения Житомира является неустойчивой. За период с 1 января по 29 января в городе Житомире корью заболело 95 человек, из них 36 взрослых и 59 детей. Количество заболевших ОРВИ/гриппом детей по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 283 случая», - рассказала начальник управления здравоохранения Мария Мисюрова.

С 11 февраля запретят посещение профессионально-технических учебных заведений Житомира, городских общеобразовательных учебных заведений, дошкольных учреждений, городского культурно-спортивного центра городского совета, коммунальных начальных специализированных художественных учебных заведений музыкальных и художественных школ города Житомира детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, в том числе против кори.

«Прием детей в воспитательные, учебные, оздоровительные и другие детские учреждения с 11 февраля будет проводиться при наличии справки учреждения здравоохранения о получении профилактических прививок», - пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Николаеве стремительно растет количество заболевших корью – уже 144 человека. Также в Украине с начала года заболели корью почти 12 тысяч человек.