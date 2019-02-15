В РФ назвали неправдивой информацию о том, что пропавший в Афганистане советский лётчик оказался жив

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Информация о найденном спустя 30 лет после вывода советских войск из Афганистана советском летчике, которого считали пропавшим без вести, оказалась ложной.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств - участников СНГ Александра Ковалёва, пилота никто не находил.

«Эта информация ложная, не подтвердившаяся. Человека нет реально в живых, никто этого летчика не нашел, никто его не видел. Сегодня даже эту тему на повестке не обсуждаем, потому что нет факта», - сказал он.

Напомним, что в июне 2018 года глава Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин заявил, что пилот, которого сбили в 1987 году, может находиться на территории Пакистана и уже решается вопрос о его возвращении домой.

Ранее сообщалось, что потерявшего память украинского десантника вернули из Афганистана спустя 30 лет.

Людмила Жерновская

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русскийобщество