В Николаеве заново разработают Генплан и зонинг территории города

В Николаевском горсовета стали заново разрабатывать новый генеральный план города, зонинг и историко-архитектурный опорный план.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Отмечается, что для любого населенного пункта они являются основными с точки зрения градостроительства и привлечения инвестиций.

В 2018 году такую ​​документацию заказало управления градостроительства и архитектуры. Исполнитель работ были определены в результате отрытого конкурса. Им стал один из ведущих научно-исследовательских и проектных институтов Украины - ГП «Гипроград».

Специалисты «Гипрограда» должны подготовить проект нового Генерального плана Николаева, зонинга, историко-архитектурного опорного плана до конца текущего года.

«В основу новой градостроительной документации Николаева легли данные, полученные в результате аэрофотосъемки города. Как напомнили в управлении градостроительства и архитектуры, аэрофотосъемку провели весной прошлого года. А в конце 2018 исполнитель работ - ООО «Аналитика» - передал заказчику обработан массив данных в электронном виде. Тогда же и заказали разработку градостроительной документации, имеющей стратегическое значение для Николаева», - говорится в сообщении.

При этом управление градостроительства и архитектуры проводит другую важную работу - собирает исходные данные от предприятий, организаций и учреждений. Это необходимо, чтобы новая версия Генерального плана, зонинга учитывала все тренды развития современного города.

Как известно, до этого аэрофотосъемка Николаева не проводилась почти 20 лет. Обновленные топографические данные позволили архитекторам приступить не только к подготовке нового Генплана, зонинга, историко-архитектурного опорного плана, других градостроительных документов. Результаты аэрофотосъемки стали отправной точкой в ​​работе по внедрению информационной платформы «Градостроительный кадастр». Сейчас она уже запущена, платформа работает в тестовом режиме. Специалисты наполняют систему новыми данными, тестируют работу ее элементов.

«Для всех пользователей основная часть этой геоинформационной системы будет в открытом доступе. Исключение составит информация о стратегических инженерные сети, других объектах критической инфраструктуры - такие данные в целях безопасности будут закрытыми. После реализации этого проекта горожане получат доступ к информации о руководящих регламентах, земельных участках, муниципальном имуществе, объектах недвижимости, транспортной инфраструктуре и тому подобное», - сообщает пресс-служба.

Напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета утвердили План зонирования территории города Николаева.

Как известно, Одесский апелляционный административный суд оставил без изменений постановление Николаевского окружного административного суда, которым признан незаконным план зонирования территории Николаева. Из-за чего Николаевский городской совет с 30 января не мог передавать землю в пользование или собственность.