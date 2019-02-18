Девушку, которая обвинила своего руководство в домогательствах, перевели в другую воинскую часть – ее командира не наказали

Лейтенанта сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Валерия Сикал-Вдовиченко, которая обвинила своего бывшего командира в сексуальных домогательствах и написала на него заявление в полицию, перевели в другую часть, в то время как ее обидчика даже не уволили со службы.

Об этом военнослужащая сообщила в выпуске программы «Евроинтеграторы» на ObozTV, передает «Страна».

- С первого дня моего пребывания в армии, непосредственно уже на службе мой командир показал мне, как он считает, что место работы женщины в армии - обслуживать мужчин в сексуальном плане. То есть не пришла служить Украине, а пришла удовлетворять мужчин. Он начал рассказывать, как должна женщина вести себя с мужчиной, что я должна делать - целоваться, обниматься, для того, чтобы мужчина был доволен, - рассказала 24-летняя лейтенант.

По ее словам, ее бывший командир заставлял ее заниматься этим с ним, а также предлагал ее как объект для других мужчин, для проверяющих и своих друзей.

- В его понимании женщина в армии - это обслуга для мужчин, - говорит Сикал-Вдовиченко.

По ее словам, эти домогательства не прекратились даже после того, как она вышла замуж за ветерана АТО.

В результате военнослужащая была вынуждена обратиться в Нацполицию, военную прокуратуру и в военную службу правопорядка.

- Военная служба правопорядка провела расследование - и да, есть результаты, выявлены его неправомерные действия в отношении меня, определены статьи, - сообщила она.

Результом выявленных фактов стал перевод Сикал-Вдовиченко в другую часть, а ее обидчика даже не отстранили от выполнения служебных обязанностей.

- Я не знаю, почему его не уволили. Наверное, у него есть покровители, которые его защищают и держат его на плаву. Но поскольку человек сделал неправомерные действия, нарушил закон - он должен ответить. Потому что есть доказательства. Я не первая девушка, вместе со мной выступают и другие девушки, которых этот человек также домогался, - утверждает она.

Напомним, ранее киевская студентка Бурейко обвинила мужа первой замглавы ГБР Ольги Варченко (который служит на ответственной должности в МВД) в том, что он ее домогался в соцсетях, писал угрозы и прислал отрубленные куриные лапы. Потом якобы Бурейко заявила, что стала жертвой провокации и извинилась перед мужем Варченко. По подозрению в организации этого «тиндер-скандала» задержали политтехнолога Владимира Петрова. Сообщалось, что этот фейк должен был повлиять на Госбюро расследований, чтобы его не возглавила Ольга Варченко. Как стало известно «Преступности.НЕТ» из собственных источников в ГБР, версией, к которой склоняется следствие, является именно участие в скандале нардепов Александра Третьякова и Глеба Загория.