Кому принадлежит ЧП «Контейнерный терминал Ильичевск» - один из крупнейших контейнерных терминалов страны?

В средствах массовой информации было множество предположений, догадок про «российский след» в структуре собственников КТИ, наличие которого рассматривалось в разных вариантах.

Сегодня ЧП «Контейнерный терминал Ильичевск» - украинское предприятие, стратегия и планы которого – это эффективная работа, наращивание грузопотоков, концентрация на решении вопросов по развитию морского транспорта Украины, ведь реализация соглашения об Ассоциации с ЕС повышает вовлеченность Украины в мировую торговлю. (КТИ был создан в 2005 году с целью расширения инфраструктуры, увеличения грузооборота Ильичевского морского торгового порта. С момента заключения инвестиционного договора между Ильичевским портом и КТИ в развитие было инвестировано 56 миллионов долларов США.)

Лицами, представляющими ЧП "Контейнерный терминал Ильичевск", являются Павлютин Андрей – единственный собственник ЧП «КТИ», гражданин Украины и Калмыков Игорь – директор ЧП «КТИ», гражданин Украины.

Павлютин Андрей имеет опыт работы в области морских транспортных перевозок более 15 лет. Образование: «Одесский Политехнический Университет», «Международная Морская Академия Маерск», Копенгаген; «Институт Судовых Брокеров», Лондон. Начал свою карьеру в данной сфере в компании «Maersk», мировом лидере логистических услуг. В 2006-2008 гг. возглавлял ООО «Украинский Универсальный Терминал», затем на протяжении пяти лет руководил группой компаний «Sovfracht UUT SA», осуществляющих свою деятельность в Украине, Беларуси, Грузии и Швейцарии, занимающихся международными контейнерными перевозками, управлением контейнерными терминалами и предоставлением комплексных логистических решений. С марта 2015 года работал генеральным директором частного предприятия «Контейнерный терминал Ильичевск».

Калмыков Игорь – опытный руководитель. Образование: Николаевский кораблестроительный институт, учеба в Германии. Долгое время возглавлял украино-американскую судоходную компанию, работал первым заместителем директора Херсонского морского торгового порта.

Для развития рынка Украины в сфере международных контейнерных перевозок ЧП «Контейнерный терминал Ильичевск» имеет все необходимое. Есть свое спецоборудование по обслуживанию и перевалке грузов, высокопрофессиональные кадры и собственник - наш с вами соотечественник, заинтересованный в росте и прибыльности своего предприятия, что обеспечивает создание новых рабочих мест и способствует укреплению авторитета Украины как морской державы.

На основании вышеизложенного, следует поставить точку в истории « российского следа», касаемо ЧП «Контейнерный терминал Ильичевск», и прекратить любые разговоры, спекуляции и инсинуации вокруг этой темы.