Детальный план территории под причалом №8 в Николаеве исполком утвердит, если в нем пропишут обязательное отселение людей

Исполнительный комитета Николаевского городского совета решил перенести вопрос по утверждению детального плана территории под строительство причала №8 по улице Заводской. В частности, члены исполкома требуют в обязательном порядке прописать пункт по поводу отселения людей.

Об этом речь шла в пятницу, 22 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, члены исполкома должны были заслушать информацию касательно строительства и функционирования галереи Николаевского терминала хлебопродуктов вблизи жилого дома по улице Заводской, 35.

А также утвердить детальный план территории земельного участка, ограниченного улицей Заводской, причалом №7, причалом №9, Бугским лиманом в Заводском районе Николаева (с учетом земельного участка ориентировочной площадью 1.6207 га земель водного фонда для строительства причала №8 Николаевского филиала ГП «АМПУ» под перегрузочный комплекс генеральных грузов и дальнейшего его обслуживания) из земель государственной собственности, не предоставленной в собственность или пользование, расположенного по адресу: улица Заводская, 23.

Так, главный архитектор города Анрей Цымбал сообщил, что в детальном плане учтен тот момент, что жителей нужно отселить и только после этого возможно реализовывать дополнительное строительство.

При этом, Владимир Тимошин сообщил, что в выводах не идет речи о каких-то нарушениях. Хотя стройка не ограждена забором, к тому же работы проводятся в 17 метрах от жилых домов, что является недопустимым, а также работы ведутся и в ночное время, что мешает жителям спать.

Андрей Цымбал отметил, что отсутствие забора, ограждающего стройку, является нарушением технологии строительных работ. Но у управления архитектуры, нет полномочий чтобы ее приостановить. По его словам, это может сделать ГАСК. В ходе обсуждения, глава Заводского района Виктор Дмитрук отметил, что и ГАСК не уполномочен отменить или остановить стройку, потому что в проекте строительства, который утвержден и прошел экспертизу, не прописано наличие ограждение. Поэтому фактически нормы соблюдены.

Вице-мэр по земельным вопросам Юрий Андриенко добавил, что на данный момент чиновники собирают все документы, чтобы отселить людей.

— Мы видим в каком состоянии находятся эти дома. Рано или поздно станет вопрос переселения жителей. Лучше сделать раньше, чем довести до беды, - отметил Андриенко.

При этом, Юрий Кормышкин акцентировал внимание на том, что горвласть давала разрешение на приватизацию квартир, то есть теперь город самостоятельно должен обеспечить этих жителей новым жильем, «а с инвестором, который там строит, договариваться, каким образом это компенсировать».

Андрей Цымбал также уверял, что выдача градостроительных условий будет привязана к отселению., однако жильцы которые присутствовали на заседании отмечали, что ранее, когда только заговорили о строительстве галереи их обещали отселить, но этого не произошло. А теперь людям обещают тоже самое, но под предлогом строительства причала.

К тому же, Юрий Андриенко заявил, что утверждение детального плана необходимо для того, чтобы привлечь на эту территорию инвесторов, которые бы в дальнейшем отселили бы людей.

При этом, Александр Садыков попросил, чтобы в проекте прописали отдельным пунктом отселение людей, которое будет обязательным.

В связи с этим, первый вице-мэр Владимир Крыленко обратился к юридического департаменту разъяснениями, возможно ли внести такие изменения в документы. Директор департамента предложила членам исполкома поддержать этот проект решения с учетом доработки в течении пяти дней. Однако, члены исполкома отказались голосовать с таким условием. Поэтому Крыленко поручил управлению архитектуры совместно с юрдепартаментом доработать проект, чтобы на внеочередном исполкоме в четверг согласовать его. и проект должны доработать и снова вынести на внеочередной исполком в четверг.

Напомним, что ранее жители Николаева по улице Заводской, 35, которые страдают от строительства галереи для зерна Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту заявили, что намерены перекрывать дорогу, если им не найдут новое жилье.

Как известно, в Николаевском морском порту продолжается строительство причала №8, в тылу которого планируется развитие универсального перегрузочного комплекса. Основным назначением причала будет обеспечение погрузочно-разгрузочных и складских работ по приему, хранению и перевалке различных экспортно-импортных грузов.

16 января архитектурно-градостроительный совет Николаева согласовал детальный план территории на улице Заводской, где проводитс строительство причала №8, но с учетом некоторых замечаний. В частности, по словам архитектора проекта Юлии Анищенковой, отселение будет проводиться за счет инвестора, речь идет о покупке готовых квартир, так как строительство новых будет дорогостоящим, а процесс самой стройки - длительным. Пока главным инвестором является Николаевский Портовый Элеватор.

Ранее сообщалось, что в ходе общественных слушаний по данному вопросу николаевцы, проживающие вблизи строящегося причала, пока отказались согласовывать детальный план и потребовали, чтобы горвласть нашла возможность остановить строительство галереи для транспортировки зерна к судам, а также отселила их в другие квартиры.