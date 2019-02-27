Маргариновый ворОн из пищевого КОПа

Борьба с бедность это, прежде всего, перераспределение доходов в образование и медицину, и, естественно, в полноценное школьное и детсадовское питание украинских детей.

Однако в нашем родном городе все шиворот-навыворот. Пресловутая борьба с бедностью обращается крайне некачественным питанием, вредящем здоровью…

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На январском родительском собрании, классный руководитель внука, то ли с юмором, то ли с беспокойством, рассказала, как на финальном уроке школьники делят последнюю конфету. Есть уж больно хочется! И никому из юных потребителей наук нет дела до истории Колумба, снаряжающего экспедицию к берегам не открытой Америки, и, треща крыльями, улетают в пустоту теорема Пифагора, бином Ньютона, тычинки с пестиками.

Зато бутерброд с колбасой - возможность найти соученика, который подежурит за тебя, выполнит твои мелкие поручения. Уж больно напоминает короткая зарисовка из жизни школы гоголевскую историю, про то, как хитрый Павлуша Чичиков показывал своим оголодавшим однокашникам кусок румяного калача из-под парты, и те вынуждены были покупать еду втридорога. Хотя к последнему уроку заканчивается не только припасенные коллективом продуктовые припасы, но и карманные деньги.

Видимо, бессмертные наследники Павлуши Чичикова нынче окопались в КОПе, где с успехом подменяют сливочное масло маргариновой субстанцией, изготовленной на основе солидола, и при этом успешно водят за нос целого генерала СБУ…

То, что детей следует питать качественно и дешево в школах и дошкольных учреждениях, даже обсуждению не подлежит. Кормить, и никаких гвоздей!

Из собственного опыта, мои кружковцы взахлеб хвалили столовую у Анатолия Компанийца в его экономическом лицее. Возможность более-менее вкусно поесть после шести уроков, как я про себя отметила, было для них цене всех остальных отличий лицея.

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Историю маргаринового позора проиллюстрировала известная николаевская художница Александра Березовенко социальным полотном.

Таков он – «маргариновый ворОн»!

Общественность в напряженном ожидании, чем завершиться маргариновая буча. То ли фигуранты отделаются усиленным клизмированием, то ли суровый меч Фемиды отсечет повинные крылья?

Из этих нот и споет гневный родительский хор нашего города погребальную песнь, возможно, даже в желтых жилетах.

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Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Я о том, что каждый делает свое дело.

С Анной Владимировной Лычко в 2008 году мы начинали самую успешную образовательную реформу - ЗНО. Анна Владимировна не отсиживалась в уютном кабинете, а была вместе с нами на переднем крае борьбы с коррупцией. Без пафоса, но она наш товарищ по оружию!

Что касается школьного и дошкольного питания, то это еще те Авгиевы конюшни. Но задача вполне решаема, ведь победили мы коррупцию в кампании зачисление в ВУЗ, а нас пугали тупиковостью задач.

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