Кража котлеты. Генерал, не спешите уходить!

Положительный момент в болезненном вопросе о питании дошкольников. Наш анонимный источник, работник одного детсадов № ЪЪ (округ депутата Оппоблока), сообщил следующее: 27 февраля благоприятно сказались результаты обысков, скандалов и строгой инспекции первого вице-мэра Владимира Крыленко на умении поваров приготовить вполне съедобный обед.

На первое был суп, о чудо!, с кусочками мяса в тарелках, на второе тушенные картошка и капуста с котлетой, настоящим мясным изделиям. По словам источника, с котлетами вышел забавный инцидент – пока малыш Владик ловил ворон, болтая с соседкой, малютка Саша умыкнул из его тарелки котлетку и съел, чем вызвал бурное негодование товарища. Пришлось Владику выдать новую котлету.

Стоит отметить, что ранее краж котлет в детском саду № ЪЪ вовсе не случалось.

Источник с улыбкой отметил то, что даже ветераны детсадовского фронта давно не наблюдали «общества чистых тарелок» у своих питомцев.

Лед тронулся, господа чиновники и депутаты?! Начинаем пристально отслеживать ситуацию с качеством школьного питания, а стало быть, мониторим борьбу с бедностью как государственную политику.

Для таких целей, при общественной организации ДАНА недавно было создано Бюро Исходных Данных (БИД). Информация о чудо-обеде в детском саду №ЪЪ поступила по линии БИД, и вполне заслуживает доверия.

Источник БИД, некогда трудившийся на школьной кухне, компетентно отметил, что даже 60% честной закладки достаточно для хорошего питания детей. 40% украдут, но ведь до скандала воровали гораздо больше 50%!

Поэтому заявление об отставке с поста первого вице-мэра можно рассматривать как малодушную капитуляцию.

Не уходите, Генерал! Помните сказанное Александром Суворовым: Побеждают не числом, а умением! А умения и целеустремленности вам не занимать.

У них, у солдат общепита, тайное сообщество, у борцов за качественное питание своя команда.

Острое социальное чутье популярной художницы Александры Березовенко, подсказало точные образы мониторов - общественности и депутатов, способные отследить и остановить «маргариновый» дриблинг. Немного юмора и самоиронии совсем не будут лишними.

To be continued...

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