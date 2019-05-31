Работники «Степовое» просили Николаевскую прокуратуру не допустить рейдерства их предприятия депутатом облсовета Кормышкиным

В пятницу, 31 мая, под зданием Николаевской прокуратуры митинговали сотрудники ГПП «Степовое» против того, что их намеренно доводят до банкротства, чтобы завладеть их активами и земельными участками.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Сотрудники вышли к зданию прокуратуры с плакатами: «Землю - селянам», «Не допустим банкротства ГПП «Степовое» и «Прекратите рейдерство». По их словам, в мае текущего года им стало известно, что к банкротству их доводит ООО «Нива Юг».

«Указанные действия безоговорочно приведут к нарушению наших законных прав и интересов, как работников данного предприятия и приведут к разрушению полноценного субъекта хозяйственной деятельности в сфере аграрного бизнеса», - говорится в жалобе сотрудников, которую они с подписями передали в прокуратуру.

В частности, сотрудники заявили, что между ГПП «Степовое» и ООО «Нива Юг» подписаны фиктивные договора с применением залога будущего урожая, целью которых было создать большую задолженность госпредприятия перед частным предприятием. В свою очередь, «Нива Юг» подало иск в Хозяйственный суд Николаевской области касательно ГПП «Степовое» о взыскании 7 миллионов гривен.

Сотрудники агропредприятия отмечают, что благодаря фиктивным договорам депутат облсовета от партии «Наш Край» Юрий Кормышкин создал коррупционную схему по увеличению своих посевных площадей. Также известно, что до 30 января 2018 года именно он был конечным владельцем предприятия «Нива ЮГ» вместе с Данильченко Р.В. На сегодняшний день они передали свои права Владимиру Кваше, который является основателем Николаевской областной ячейки партии «Наш Край».

В связи с этим, они просят открыть криминальное дело по факту доведения до банкротства руководством ГПП «Степовое», и проверить все заявления изложенные в данной жалобе.

Отметим, что данную тему поднимал депутат Николаевского районного совета Руслан Нерода у себя в Facebook, где также заявил, что «Степовое» умышленно доводят до банкротства. В комментариях под этой публикацией Юрий Кормышкин отметил, что не имеет к этому никакого отношения.

«Распаевать его надо (ГП «Степовое», - прим.) и отдать людям землю и пускай сами решат кому отдать ее в аренду, могу точно сказать: меня там нет и не будет! Никто ничего отобрать не хочет, если кто-то кому-то заказал статью то так и скажите, Руслан, ты вроде нормальный человек и понимаешь сколько себестоимость обработки 1 га земли, могу дать информацию: чтобы получить урожай любых культур нужно вложить на 1 га около 8000-9000 грн (минимум), в этом хозяйстве 6000 га . И если взяли в долг удобрение, топливо , семена на 7-10 млн то уже все , хотят забрать, не хочу вас назвать плохим словом, всех, кто комментирует и перепостит, что все кто-то рейдер. Оно мне не нужно, если кто-то готов поспорить, принимаю ставки!» - написал Юрий Кормышкин.

Как известно, предприятие «Степовое» зарегистрировано с 2003 года в селе Степовое Николаевской области. Уставной капитал предприятия - 49 миллионов 963 тысяч 219 гривен. Стоит отметить, что у «Степовое» есть налоговый долг на 1 мая в размере 2,5 миллионов гривен. Руководителем является Ольга Ильчева.



Что касается ЧП «Нива Юг», то оно зарегистрировано в 2005 году в селе Калиновка Еланецкого района Николаевской области. Уставной капитал составляет 100 тысяч гривен. Руководителем является Валентин Саркисян, а учредителем - Владимир Кваша из села Новопетровка Снигиревского района. В свою очередь, Валентин Саркисян является депутатом Еланецкого райсовета от партии «Наш Край». Кроме этого он является директором сельскохозяйственного предприятия «Надія», которое зарегистрированно по тому же адресу, что и «Нива Юг». А учредителем является Юрий Кормышкин и Ростислав Данильченко.

Напомним, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обратился в правоохранительные органы после того, как журналист заявил о том, что, якобы глава Николаевской областной организации «Наш край» Юрий Кормышкин незаконно завладел землями. Однако вскоре следственный отдел Снигиревской полиции закрыл уголовное производство ввиду отсутствия состава преступления. В частности, Юрий Кормышкин призвал своих недоброжелателей не тратить время на поиск нарушений законодательства в аренде земли его предприятиями.