Нардеп Козырь обратится в полицию по факту затягивания строительства нового травмпункта БСМП: «Проблема в проектанте»

Народный депутат Украины Борис Козырь убежден, некомпетентность проектанта привела к тому, что строительство травмпункта длится уже четвертый год и из горбюджета дополнительно придется потратить еще 3 миллиона гривен. В связи с этим он обратится в правоохранительные органы по факту затягивания сроков строительства.

Об этом Борис Козырь заявил в среду, 5 июня, в ходе выездного совещания в БСМП.

«Я усматриваю проблему в проектанте. Проблему выбора проектанта, его компетентности, поэтому сегодня я обращусь в правоохранительные органы. Пусть они проверят, насколько профессионален проектант, кто виноват в том, что затянули строительство травмпункта на 4 года. Наши люди 4 года ждут травмпункт», - заявил Борис Козырь.

Народный депутат также возмущен тем, что изначально строительство объекта поручили главному врачу БСМП Александру Демьянову, а не профильному Управлению капитального строительства.

«Как можно было поручить строительство такого объекта больнице, которая должна лечить вообще людей. Главврач – это не строитель. У нас полностью нарушена система государственного управления, поэтому так и получилось. Поэтому выбрали такого некомпетентного проектанта, который три раза меняет проект. А это все сроки. Если бы проектант 4 года назад сделал бы правильный проект, то это было не 16 миллионов, а это было 12-13 миллионов. Это была бы экономия денег и люди уже пользовались бы услугой», - заявил Борис Козырь.

По словам главного врача БСМП Александра Демьянова новый проект, уже третий, должен быть готов «со дня на день». Он также предполагает, что травмпункт будет построен ко Дню города.

«Сейчас проходит третье перепроектирование. Со дня на день будет готова экспертиза и проект. Из того, что мы рассматривали на комиссии в горисполкоме при участии депутатов городского совета, при участии вице-мэра, мы доложили свое виденье, подрядчик – свое, проектант – свое. Мы достигли консенсус о выделении средств для окончательных сроков строительства. Мы рассматриваем вопрос об окончании строительства ко Дню города. Нам его хочется закончить не меньше, чем горожанам», - сказал Александр Демьянов.

Представители подрядной организации выразили надежду, что в новом проекте будут учтены все недостатки предыдущих проектов, и они смогут продолжить строительные работы. При этом они не скрывали, что не знают, каким будет окончательный проект.

Борис Козырь также осмотрел изнутри здание нового травмпункта и, в целом, остался доволен качеством работ подрядчика.

«Внутри красиво, но это 4 года. 4 года мы не можем построить несчастные 3 этажа», - посетовал Борис Козырь.

Народный депутат также анонсировал пресс-конференцию, на которой будет названа точная дата завершения строительства травмпункта.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года мэр Николаева Александр Сенкевич во время выездного рабочего совещания остался недоволен темпами строительства травмпункта на территории БСМП и заявил, что в договора будут внесены изменения касающиеся конкретных сроков выполнения ремонтных работ и штрафные санкции за их отсрочку. В частности, на тот момент травмпункт был готов на 60%.

Исходя из данных в системе публичных закупок Prozorro, торги закончились 7 марта 2018 года. Договор с «Антарес-БУД» был подписан 20 марта на сумму 8 миллионов 694 тысячи 925 гривен. По договору, фирма должна закончить работы 25 декабря 2019 года.

В частности, фирма-подрядчик ООО «Антарес-БУД», выполняющая строительные работы травмпункта БСМП Николаева обещает завершить строительство в срок, предусмотренный договором.

Отметим, что всего на строительство травмпункта было выделено около 16 миллионов гривен.

Также, ранее сообщалось, что на территории БСМП Николаева до ноября 2018 года будет окончено строительство нового современного травматологического пункта.

Начальник управления горздрава Николаева Ирина Шамрай заявила, что травмпункт в БСМП, который строят на протяжении трех лет, планируют сдать ко дню города в 2019 году.