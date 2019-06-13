В ДТП на одесской трассе, когда перевернулся микроавтобус «Hyundai», погиб сотрудник областного онкодиспансера

Погибшим водителем микроавтобуса «Hyundai», который перевернулся 12 июня на трассе М-14 между Николаевом и селом Половинки, оказался работник областного онкологического диспансера.

Об этом сообщают в Управлении охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

«Сегодня возле села Половинки произошел несчастный случай - по предварительным данным у автомобиля неожиданно разорвалось заднее колесо. Водитель, несмотря на попытки, не справился с управлением. В результате ДТП водитель погиб. Четырех пассажиров с травмами в состоянии средней тяжести доставили в лечебное учреждение. Водитель - сотрудник областного онкологического диспансера», - говорится в сообщении.

В управлении выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что на трассе на Николаевщине съехал в кювет и врезался в дерево «Renault» – водитель погиб, а пассажирку госпитализировали.