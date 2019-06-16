Николаевец Давид Браун добился смены дресс-кода в Администрации Президента – теперь туда пускают в шортах

Николаевский предприниматель Давид Браун (настоящая фамилия – Арахамия), который баллотируется в Верховную Раду от «Слуги Народа» под четвертым номером, инициировал смену дресс-кода в Администрации Президента Украины - теперь туда можно приходить в шортах.

Об этом он рассказал в эфире «Радио Свобода», передаёт NikLife.

По словам Брауна, его не пускали в АП в шортах – тогда он нашел соответствующие документы и инициировал их изменение.

«В администрацию уже можно. Меня не пускали. Говорят, дресс-код. Я говорю: «Кто дресс-код утвердил?» Они говорят: «Не знаем». Я нашел коменданта. Говорю: «А почему дресс-код, почему нельзя в шортах?» И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно», – сказал он.

Кроме того, он добился изменения и в другом вопросе – раньше в АП не пускали с ноутбуками, теперь же и это ограничение снято.

«Понимаете, в Администрацию Президента нельзя без специального разрешения пройти с компьютером. Но там много журналистов ходит, экспертов. И у них есть компьютеры. Я говорю: «Почему iPhone можно, iPad как планшет можно (это фактически компьютер), а компьютер уже нельзя? Вот что за ерунда?» Просто никто не «парился». Я нашел документ, который это регламентирует. Мы пошли и подписали документ, сейчас можно и с ноутбуком», – отметил Арахамия.

Ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что намерения Брауна воплотятся в жизнь, так как с ними согласны и остальные сотрудники АП. Сейчас документы «ходят» по официальным инстанциям.

«Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного застаревшие мероприятия. В ближайшее время должна заработать эта инновация», – объяснила она.

Ранее сообщалось, что Николаевский бизнесмен Арахамия станет секретарем Национального инвестсовета. Также он попал в первую пятерку избирательного списка «Слуги народа».