Мэр Сенкевич заявил, что лично отвечает за финансовые вопросы города Николаева

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что он лично отвечает за финансовую сферу города.

Об этом он рассказал в комментарии журналистов, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Помимо этого, мэр отметил, что директор департамента финансов Николаевского горсовета Вера Святелик работает с ним как вице-мэр по финчасти.

— Сегодня за финансовый блок отвечаю я лично. И фактически директор департамента финансов (Вера Святелик, - ПН) работает со мной на уровне зама городского головы, - сказал Сенкевич.

Как известно, на данный момент в команде мэра не хватает двух заместителей - по вопросам транспорта и по вопросам финансов. Что касается, последнего, то Сергей Диндаренко, который пришел на эту должность 21 декабря 2017 года, уволился 23 июля 2018 года. Сообщалось, что Диндаренко уходит из мэрии из-за предложения о работе в бизнес-структуре олигарха Рината Ахметова. Место Диндаренко может занять Валентина Бондаренко, которая ранее много лет была вице-мэром по финансовым вопросам.