Экс-президент Украины Кравчук поддерживает идею легализации медицинской марихуаны

Первый президент Украины Леонид Кравчук поддерживает идею легализации медицинской марихуаны.

Об этом он сказал в интервью ADASTRA VOX, передает "Hromadske.ua".

Кравчук отметил, что подход поддерживает, но идея должна быть максимально изучена.

«Я думаю, что опыт (других стран, - ред.) Надо изучить досконально. Для этого должна быть создана условная комиссия или группа профессионалов, которая на практике изучила (...) и после этого принимать решение. А в принципе я поддерживаю подход», - отметил он.

Напомним, в субботу, 15 июня, у здания Верховной Рады в Киеве собрались около сотни человек с флагами, баннерами и плакатами. Все эти люди стали участниками акции «Конопляный марш свободы». Активисты требовали от властей легализации медицинского каннабиса.

В то же время Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал решение зарегистрировать законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.