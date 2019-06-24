Директор «Николаевоблтеплоэнерго» просит депутатов горсовета согласовать финпомощь для компенсации разницы в тарифах

Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов просит депутатов Николаевского горсовета на заседании сессии, которая запланирована на 25 июня, согласовать выделение финансовой помощи КП, чтобы те могли компенсировать разницу в тарифах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» нуждается в выделении около 50 миллионов гривен из-за убыточных тарифов.

Так, он напомнил, что после того, как прекратила свое действие общегосударственная программа компенсации разницы в тарифах, коллектив ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» вынуждена каждый год просить финансовой помощи у громады города.

«Процесс согласования и выделения такой помощи в наших реалиях непозволительно продолжительный. По этой причине, задолженность по заработной плате и операционным обязательствам предприятия вырастает до критических размеров. Не хочу сгущать краски, но реальное настроение в коллективе категоричное. В связи с этим прошу всех вас, завтра, во время сессии, уделить должное внимание проблеме нашего коллектива», - обратился директор КП.

Также Николай Логвинов отметил, что после утверждения бюджетного решения, процесс получения работниками зарплаты занимает ещё порядка месяца-полутора.

«Отступать некуда», - подытожил он.

Отметим, что директор предприятия Николай Логвинов в интервью Преступности.НЕТ рассказал также о том, что кроме долгов населения и убыточности тарифов, на предприятии существует нехватка кадров.

В частности, вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что на коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» из-за долгов по зарплате стали увольняться сотрудники предприятия.