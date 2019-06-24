Депутатский свинг: Он у нас такой один!

1. Он такой один - Южный Буг!
На фото транзитное гидротехническое сооружение насыпной части Варваровского моста. Это и есть экологическая правильность мостостроителей, компенсация нанесенного вреда и потерь природе Буга. Конструкция сооружена исключительно для интенсивного водообмена между двумя искусственными затоками. Попросту для того, чтоб не застаивалась вода, и великая река не превращалась в болото.
Проект строительства моста через Южный Буг предполагал два таких гидросооружения, но на экологии как всегда сэкономили….
Непроточная вода – гипостаз и загнивание. Вода живет в движении.
В советское время, протока под гидросооружением углублялась и прочищалась.
В настоящее время транзитное гидросооружение перестало выполнять свои водообменные функции. Протока плотно, доверху забита песком. Зюйды и бореи стремятся пробить ход речным водам, но силенок у ветряных стихий маловато. Отбирает враждебный город богатырскую силу.
2. А что же делать? Откопаем протоку вручную!
Практика ручного рытья каналов не нова. Одесские экологи и журналисты пробили в песках соединение Тилигула с морем, орудуя заступами, кирками и мотыгами. На следующий день браконьеры ковшами засыпали их тяжкий труд. Но энтузиасты упрямо брались за древка лопат, и таки обратили внимание властей и общества на архиважную проблему водообмена. Урок усвоен.
Неоспоримо то, что Углубление и очистка канала под варваровским гидросооружением оздоровит и улучшит состояние реки. Собственно говоря, стоит браться за лопаты.
Копаем однако тут!
3. Депутатский свинг (англ. swing, в переводе — «раскачка»)
В Николаевском городском совете имеет место быть депутатская комиссия «З питань містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин та екології».
В состав комиссии входят уважаемые депутаты: Концевой Ігор Олександрович; Петров Анатолій Георгійович;
Яковлєв Андрій Володимирович; Дюмін Анатолій Григорович; Жайворонок Сергій Іванович; Карцев В’ячеслав Миколайович; Крісенко Олег Вікторович; Кучкарова Світлана Сергіївна; Кучеревська Тетяна Валентинівна;
Пономарьов Микола Васильович; Таранова Світлана Володимирівна; Танасов Сергій Іванович; Філевський Ростислав Миколайович.
Несомненно, что каждый из этих городских избранников яркий приверженец экологической безопасности Николаева и сторонник очистки и углубления протоки под варваровским гидросооружением для восстановления водообмена. Очень надеемся, что этим депутатам Николаевского городского совета можно вполне доверить судьбу реки в районе Варваровской насыпи.
Наша новосозданная экологическая группа обращается отдельно к депутату Анатолию Григорьевичу Дюмину, с просьбой уделить особое внимание этой важной проблеме. Ради сохранения Южного Буга для потомков.
4. Стыдно перед детьми и внуками
Протока – место отдыха варвроровских детей и подростков. Протока в 5 метрах от гидросооружения, это песчаное дно без мула. На сегодня состояние этих мест такое:
Углубление и очистка канала для водообмена дело вовсе не такое архидорогое. Ведь истратили казенные деньги в сумме 11 млн. гривен на покупку недостроя, в котором городское управление культурой углядело будущий очаг николаевской культуры, а, оказалось, деньги городской казны выброшены на ветер. Не в упрек, а с целью подчеркнуть, что даже небольшая часть этих средств могла восстановить реку и внести огромный вклад в будущее.
А будущее живет в этих детях, которые продираются сквозь тину и грязь на чистую воду....
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