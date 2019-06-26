Ровенский суд выдал предупреждение активистке, которая вышла на протест против Зеленского

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Суд признал виновной в нарушении порядка проведения акций 16-летнюю Дарью Коцюрубу из Ровно.

Об этом сообщает UA Ровно.

Напомним, что в Ровно в субботу, 25 мая, двух человек, которые вышли на майдан Независимости с плакатами о Президенте Владимире Зеленском, забрали в полицию за несанкционированный митинг.

По словам матери Дарьи Натальи суд вынес решение еще 13 июня.

- Была в суде, забрала решение судьи Дионисьевой. У нас - предупреждения, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. По моему делу (ненадлежащее воспитание) - то его перенесли, - рассказала Наталья.

Женщина добавила, что товарища Дарьи Романа суд также признал виновным. 

Ранее сообщалось, что в России на митингах против Путина задержали 1600 человек – в том числе кричавшего «Позор» мальчика и мать с ребенком.

Мила Волкова

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русскийобщество