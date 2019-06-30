С началом уборочной кампании на улицах Заводского района снова паркуются зерновозы – местные жители возмущены

Житель Николаева возмутился тем, что в Заводском районе города водители грузовиков устроили парковку вдоль дороги.

Фотографии он прислал на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

По его совам, фуры стоят вдоль улицы Мельничной.

«Страшно выйти на улицу. Улица Мельничная, Заводской район, парковка зерновозов», - написал он.

Также мужчина отметил, что полиция приезжает на место парковки несколько раз в день.

Отметим, что проблеме со скоплением фур на дорогах в Николаеве уже не один год. Ранее мы уже писали о том, что в Николаеве и на въезде в город скапливались очереди из зерновозов – в АМПУ настаивают, что нужно строить стоянку. После этого сообщалось о том, что зерновозы заблокировали движение на улице Авангардной – фуры пришлось «выгонять» полицией.