Рассчитай нардепа

Подруга говорит, почему-то так мерзко и противно становится от понимания того, сколько бигбородов может себе позволить действующий народный депутат. Она понимает, что народ тут как раз очень даже е@ут, но даже не понимает насколько).

Зарплата нардепа — в среднем 40 000 грн (пруф ниже).

Цена 1 борда — 5 000 - 12 000 грн

Бордов действующих нардепов по двум округам не 20, не 50, а — сотни. Минимум — две.

Даже если минимум по

5 000 * 200 = 1 000 000 грн

Одно энергосберегающее окно в подъезд стоит от 1 800 грн. Одна качель во двор (не считаю даже более дешевые балансиры и песочницы) — от 4500 грн. Газовый счётчик — от 1000 грн. Они вообще не должны это дарить, но если уж сами пиарятся на этом...

А они миллионы вешают на сотни бигбордов с собой любимыми...

Думай...те 😉