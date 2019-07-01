Рассчитай нардепа

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Подруга говорит, почему-то так мерзко и противно становится от понимания того, сколько бигбородов может себе позволить действующий народный депутат. Она понимает, что народ тут как раз очень даже еут, но даже не понимает насколько).

Подруга говорит, почему-то так мерзко и противно становится от понимания того, сколько бигбородов может себе позволить действующий народный депутат. Она понимает, что народ тут как раз очень даже е@ут, но даже не понимает насколько).

Зарплата нардепа — в среднем 40 000 грн (пруф ниже).

Цена 1 борда — 5 000 - 12 000 грн

Бордов действующих нардепов по двум округам не 20, не 50, а — сотни. Минимум — две.

Даже если минимум по
5 000 * 200 = 1 000 000 грн

Одно энергосберегающее окно в подъезд стоит от 1 800 грн. Одна качель во двор (не считаю даже более дешевые балансиры и песочницы) — от 4500 грн. Газовый счётчик — от 1000 грн. Они вообще не должны это дарить, но если уж сами пиарятся на этом...

А они миллионы вешают на сотни бигбордов с собой любимыми...

Думай...те 😉

 

Елена Бережная

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