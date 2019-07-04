«Никакой политики. Только прагматизм»: Сенкевич назначил экс-мэра Гранатурова главой Ингульской администрации

В четверг, 4 июля, Николаевский городской глава Александр Сенкевич подписал распоряжение о назначении на должность главы Ингульской районной администрации Юрия Гранатурова.

Об этом Сенкевич написал на своей странице в Facebook.

«Никакой политики. Только прагматизм. Сегодня я подписал распоряжение о назначении главой Ингульской районной администрации Юрия Гранатурова», – написал он.

Также он поблагодарил первого замглавы района Игоря Волкова за то, что он «достаточно длительное время профессионально исполнял обязанности председателя».

«Впрочем время ставит нам новые вызовы. И их необходимо принимать. Я провел ряд консультаций, взвесил все «за» и «против» и подписал распоряжение о назначении Юрия Гранатурова главой Ингульской районной администрации. Он имеет большой опыт работы, скрупулезно знает проблемы района (уже работал здесь)», – рассказал городской глава.

По мнению Сенкевича, Гранатуров «будет работать на улучшение комфорта и безопасности проживания николаевцев». И добавил, что в Ингульском районе на данный момент проживает около 150 тысяч николаевцев.

«Как будет дальше - посмотрим. Ожидаю плодотворной совместной работы, в основе которой не споры в сессионном зале, а настоящая забота о родном городе», – подытожил он.

Отметим, что Юрий Гранатуров возглавлял администрацию Ингульского района в период с 2010 по 2013 годы.

Справка:

Юрий Гранатуров - 59 лет, депутат Николаевского городского совета от партии «Наш край».

В 1998 году был избран депутатом Николаевского городского совета, вошел в состав депутатской группы «Мой город». В 1999 году был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Евгения Марчука.

В 2002 был избран депутатом Николаевского городского совета по одномандатному округу, стал заместителем городского головы Владимира Чайки, управляющим делами горисполкома Николаева. В 2006 году был переизбран депутатом городского совета по спискам Партии регионов. В том же году был назначен на должность первого заместителя Николаевского городского головы. На очередных выборах депутатов Николаевского горсовета 2010 победил на мажоритарном округе.

2010-2013 - глава администрации Ленинского района Николаева.

1 октября 2013 после смерти Владимира Коренюгина во время внеочередной сессии Николаевского городского совета был избран секретарем городского совета. В связи с отсутствием избранного мэра, Юрий Гранатуров автоматически стал исполняющим обязанности городского головы.

25 мая 2014 победил на выборах Николаевского городского головы, набрав 27,69% голосов избирателей.

30 мая 2014 во время 40-й сессии Николаевского городского совета Юрий Гранатуров сложил с себя полномочия секретаря и депутата городского совета. Затем председатель Николаевской городской избирательной комиссии Ирина Косякова зачитала цифры из протокола о результатах выборов городского головы, которые состоялись 25 мая, и объявила, что Юрий Гранатуров избран новым мэром Николаева.

С 29 декабря 2017 года руководителем аппарата Николаевской ОГА, когда облгосадминистрацию возглавлял Алексей Савченко, стал депутат Николаевского горсовета от партии «Наш край» Юрий Гранатуров, но он продержался на этой должности только до июня 2018 года.