Закончился срок аренды: Гороно Николаева требует от колледжа прессы и телевидения освободить помещение в школе №37 для морского лицея

Управление образования Николаевского городского совета требует, чтобы ООО «Колледж прессы и телевидения» освободил коммунальное помещение, относительно которого у частной структуры закончился срок аренды, и планирует разместить в нем морской лицей имени Александрова.

Об этом сообщается на Facebook-странице управления образования.

С 2014 года часть третьего этажа площадью 264,3 квадратных метра здания общеобразовательной школы №37 по улице Даля, 11А занимает ООО «Колледж прессы и телевидения». Однако срок действия аренды помещения истек 30 июня.

Управление образования неоднократно сообщало ООО «Колледж прессы и телевидения», что не дает согласие на продление срока действия договора, так как имущество, переданное в пользование, в дальнейшем будет использоваться для нужд управления образования и просило освободить помещение по истечении срока действия договора займа. Эти помещения планируют использовать для образовательных потребностей Николаевского морского лицея имения профессора Александрова, который является коммунальным предприятием Николаевского горсовета.

Сегодня морской лицей находится в двух помещениях: занимает четыре группы в заведении дошкольного образования № 117 по улице Шоссейной, 19 и в арендованном здании в Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова по улице Потемкинскаой, 138/а. За аренду здания по улице Потемкинской из местного бюджета платят 240 тысяч гривен в год, в то время как частный «Колледж прессы и телевидения» городскому бюджету за аренду платит одну гривну в год.

В то же время, в пределах имеющихся помещений учреждений образования, находящихся в оперативном управлении образования городского совета, колледжу прессы и телевидения предлагалась часть помещения третьего этажа площадью 130 квадратных метров бывшей школы №9 по улице 2-я Военная, 22, в которой в 209 году провели ремонт с заменой окон, дверей, электрических сетей и тому подобное.

«Учитывая, что на сегодняшний день ООО «Колледж прессы и телевидения» безосновательно пользуется нежилыми помещениями коммунальной собственности и коммунальными услугами, управлением образования городского совета с участием представителей департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции и управления коммунального имущества Николаевского городского совета было предоставлено письмо-требование об освобождении занимаемых помещений и соответствующий акт приема-передачи коммунального имущества», – подчеркнули в управлении.

Напомним, как руководство и учащиеся в Николаевском морском лицее, вместе со своими родителями просят городскую власть предоставить им здание для размещения учебного учреждения, ведь больше 20 лет они «живут на два корпуса», которые находятся в разных районах города.

В частности, министерство образования и науки Украины отказало мэрии Николаева в передаче в коммунальную собственность города помещения, которое принадлежало Киевскому университету под размещение там «Мореходной школы». В частности Николаевский городской совет планировал еще раз обратиться в Министерство образования Украины с просьбой передать городу в собственность Николаевское профессионально-техническое училище «Мореходная школа», которое находится по адресу улица Мореходная, 2, и водную станцию на Спортивной 17/1.

После чего ректор николаевского ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко заявил, что готов рассмотреть вопрос «опеки» над Морским лицеем, в связи с тем, что НУК имени адмирала Макарова отказывается помочь и не предпринимает усилий для обеспечения лицеистов.

Позже гороно Николаева нашло здание под морской лицей – в школе №37.