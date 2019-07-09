«Просто так ничего не отдадут», – ректор ЧНУ назвал условия Кабмина, при которых Николаеву передадут «Трудовые резервы» и спортгородок

Министерство образования и науки Украины готова передать в коммунальную собственность города Николаева стадион в парке Победы, фехтовальный зал и спорткомплекс «Трудовые резервы», но в том случае, если город передаст на баланс ЧНУ имени Петра Могилы недострой на 3-й Слободской под клинику, 11-й корпус, где находиться факультет филологии, и водную станцию.

Об этом во вторник, 9 июля, в ходе сессии Николаевского горсовета заявил ректор ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клменко, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, он отметил, что данные объекты не находятся в собственности университета и он не имеет право передавать их кому-либо в собственность, соответствующее решение может принять Кабмин, но у него есть свои условия.

— В отношении «Трудовых резервов», есть позиция министерства, оно готово передать городу стадион в парке Победы, фехтовальный зал и «Трудовые резервы», но есть Кабмин, который принимает решения о передачи из государственной собственности в коммунальную собственность. А просто так они ничего не отдадут, поэтому они ставят условие: «Ребята, мы отдаем городу эти объекты, передайте от города в госсобственность другие объекты». Вопрос стоит о том, что если Кабмин отдает стадион в парке Победы, фехтовальный зал и «Трудовые резервы», в ответ оно хочет получить недострой на 3-й Слободской, 11-й корпус, который мы сами построили и водную станцию, которую мы сами построили, - заявил Клименко.

Также Леонид Клименко добавил, что готов похлопотать по этому поводу перед Министерством образования, однако если депутаты параллельно с этими вопросами согласуют передачу недостроя на 3-й Слободской университету.

Мэр Александр Сенкевич предложил прописать в проекте решения о передачи недостроя, что его передадут с учетом, что университет отдаст в город ряд других объектов.

Что касается спорткомплекса «Трудовые резервы», то в мае 2019 года Министерство образования Украины передало в оперативное управление ЧНУ имени Петра Могилы имущественный комплекс Дворца культуры «Трудовые резервы», который расположен в микрорайоне Соляные. В частности, 6 июня, на земельной сессии Николаевского горсовета к депутатам обратился директор ДЮСШ №1, которая входит в комплекс Дворца спорта «Трудовые резервы» Константин Васильев и попросил сберечь комплекс и забрать его на баланс города Николаева. Что в итоге и согласовали депутаты горсовет. Позже первый вице-мэр Владимир Крыленко заявил, что Минобразования не будет отдавать Николаеву «Трудовые резервы», которые ранее передали «могилянке».

Что касается спортгородка в парке Победы, то ранее депутаты согласились принять в собственность Николаева недостроенный спортгородок в парке Победы, но на тот момент не было согласования от Минобразования. Позже, в Минобразования заявили, что готовы передать Николаеву спортгородок в парке Победы, но у мэра Александра Сенкевича вопрос до сих пор не решили. В частности, в Николаевской областной государственной администрации заявили, что вопрос передачи спортгородка в парке Победы касается взаимоотношений городских властей и Министерства образования Украины, а в ОГА сделали все для передачи. Позже, мэр Сенкевич заявил, что спортгородок до сих пор не передан на баланс городу, а для того, чтобы он функционировал городу пришлось взять его в аренду.

Что касается недостроя на 3-й Слободской, то депутаты горсовета не согласовывают его передачу ЧНУ имени Петра Могилы под клинику. На сегодняшнем заседании сессии, депутаты в очередной раз не поддержали данный вопрос, также они не поддержали вопрос о предоставлении разрешения на заключение договора ссуды для нежилого помещения по улице 1-я Военная, 2 для могилянки.