Владелец «Полтавабудцентр» обвинил Гройсмана и Новака в уголовном преследовании из-за того, что его фирма мешала монополизации рынка

Владелец предприятия «Полтавабудцентр» Араик Амирханян считает, что его предприятие мешало монополизации рынка дорожных работ предприятиями, связанными с премьер-министром Владимиром Гройсманом,

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Амирханян утверждает, что уголовное производство в отношении него по факту якобы финансирования терроризма и попытки свержения конституционного строя является сфальсифицированным, и, по его словам, уголовное преследование правоохранительными органами, в частности, СБУ, имеет заказной характер. Предприниматель аргументирует это тем, что на одном из заседаний Кабмина в июне текущего года министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой «разобраться» с ним из-за того, что фирма Амирханяна якобы блокировала тендера на ремонт дорог, а представители Укравтодора решили не допускать к тендерам его компанию. При этом, как пишет директор «Полтавабудцентр», во время аукционов фирма побеждала в различных тендерах путем реального снижения стоимости работ.

Также он указал, что ранее его фирма успешно обжаловала дискриминационные условия тендеров, но с 2019 года АМКУ поменял свою позицию и по аналогичным искам, которые ранее были оспорены, выносил решения в пользу других фирм. Помимо этого, он считает, что дисквалификация АМКУ его фирмы на три года, а также его арест сделаны для того, чтобы еще действующее правительство могло монополизировать рынок дорожных работ.

Помимо этого, владелец «Полтавабудцентр» связывает блокировку работы предприятия активистами одной из общественных организаций с тем, что фирма выиграла тендер на ремонт трасс в Винницкой и Депропетровской областях, и утверждает, что к этому косвенно причастны экс-Президент Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Ниже приводим оригинал письма Амирханяна

Напомним, что 6 июня после жалобы фирмы «Полтавабудцентр» АМКУ отменил торги по определению подрядчика для строительства бетонной трассы Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» стоимостью более миллиарда гривен.

Также напомним, как в апреле глава ОГА Алексей Савченко сообщал, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области получила все необходимые разрешения на выполнение строительных работ на участках трассы Н-14 «Николаев – Кропивницкий». До этого также была попытка заблокировать этот тендер, но Антимонопольный комитет Украины отказал фирме, которая подала жалобу.

Также напомним, как в прошлом году Антимонопольный комитет Украины обязал Службу автодорог Николаевской области отменить тендер на содержание областных дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.

Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября 2018 года после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября 2018 года в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.