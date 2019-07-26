На Николаевщине с 5 августа из-за капремонта кировоградского участка трассы перекроют движение для большегрузов

С 5 августа на участке автомобильной дороги Н-14 «Александровка - Кропивницкий - Николаев» из-за проведения капитального ремонта дороги с устройством цементобетонного покрытия перекроют движение грузовых транспортных средств общей массой свыше 10 тон.

Об этом Служба автомобильных дорог Николаевской области сообщает на своей странице в Facebook

Дорогу перекроют на участке км 161 + 204 - км 175 + 000. Ограничение движения вводится с целью эффективного и качественного проведения ремонтных работ.

Организация объезда на время проведения капитального ремонта автомобильной дороги будет осуществляться в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением патрульной полиции в Николаевской области.

«Уважаемые водители, заранее спланируйте свои маршруты поездок! Будьте внимательными и осторожными, соблюдайте Правила дорожного движения, не превышайте разрешенный скоростной режим, обращайте внимание на предупредительные знаки. О восстановлении движения автотранспорта будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее служба автодорог рассказала, как продвигается ремонт участка на трассе «Николаев-Кропивницкий».

Как известно, во время визита Владимира Зеленского в Николаевскую область начальник САД Андрей Максименко попросил более ₴3 миллиардов на ремонт трасс Н-14 и Н-11, а президент Зеленский предложил использовать кредит.