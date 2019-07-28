В Николаеве прошла фотовыставка в рамках проекта «DRINK ME», посвященная водной инфраструктуре

27 июля, в Николаеве, в Каштановом сквере прошла выставка «DRINK ME: молодежь за устойчивое развитие водных ресурсов и водной инфраструктуры», посвященная водной инфраструктуре.

Об этом сообщает Николаевский городской совет в Facebook.

Эта экспозиция - часть большого украинского-германского проекта «DRINK ME: молодежь за устойчивое развитие водных ресурсов и водной инфраструктуры». Организаторы стремились донести, что централизованные поставки воды, водоотведения является результатом труда многих людей: инженеров, строителей, менеджеров, ученых, обычных работников. По их мнению, вода - ценный и ограниченный ресурс. Поэтому его необходимо использовать рационально и ответственно.

Как отметила пресс-секретарь КП «Николаевводоканал» Ирина Крисанова, в рамках проекта Николаев посетили немецкие специалисты, в течение недели они осматривали объекты предприятия, знакомились со спецификой работы водоканала. А раньше с аналогичной миссией Берлин посетила Николаевская делегация.

«Это важный этап нашей работы по обмену опытом. Мы стремимся улучшать качество своих услуг, изучаем европейский подход, чтобы впоследствии использовать его у себя. Одна из целей проекта - познакомить людей с работой предприятия. Нам хочется показать, что водоснабжение и водоотвод - сложные процессы, в которых задействованы многочисленные специалисты. Ведь вода поступает из Днепра, и преодолевает к нам более 70 км», - сказала Ирина Крисанова, отметив, что реализация проекта будет продолжена.

Выставку посетили мэр Николаева Александр Сенкевич, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев, глава администрации Центрального района Александр Береза, депутат горсовета Анатолий Петров.

«Эта выставка будет полезна всем, кто хочет понять процесс подачи и очистки воды. Подобные знания будут мотивировать людей бережнее относиться к этому ресурсу», —сказал Александр Сенкевич.

Мэр города напомнил, что сейчас за средства Европейского инвестиционного банка реконструируют инфраструктуру КП «Николаевводоканал». В результате реализации этого проекта николаевцы будут получать более качественные услуги по водоснабжению и водоотведению.

Отмечается, что фотовыставка будет работать до 28 июля.

Добавим, что международная делегация в рамках проекта «DRINK ME» в Николаеве посетила «Львівські пляцки». А данный проект является частью визита иностранной делегации на «Николаевводоканал».