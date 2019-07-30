«Это стоит штуку баксов», – мэр Николаева пообещал со своей зарплаты установить камеры, чтобы фиксировать объемы фур

— Не нужно тратить городские деньги, установите камеру, и дайте ее онлайн в YouTube. Это стоит штуку баксов. Установите и показывайте это, и все будут счастливы. Не нужно будет этих ГВК, не нужно будет «Укртрансбезопасности», полиции, не нужно будет выделять деньги на зарплаты и содержание. Я согласен с тем, чтобы потратить городские деньги по специальной программы и установить камеры. Если у вас нет денег, то давайте я вам установлю. Я со своей зарплаты оплачу, – предложил Сенкевич.

Также он заявил, что даст поручение КП «Городской информационно-вычислительный центр», чтобы проработать этот вопрос.

— Так вы не хотите, что вы тут истории рассказываете. Я полтора часа сидел вас слушал, это просто маразм. Каждый рассказывает какой он герой, а штаны… Уважаемы представили бизнеса, сделаем таким образом, я даю поручение нашему КП, которое занимается вопросами камер. Коммунальное предприятие должно поработать с вами и в ближайшее время установить камеры, которые будут фиксировать объемы транспорта, который заезжает на ваши весы. Мы сделаем канал на YouTube. Я все это организую за свои деньги. У нас будет «Николаев-вантажний», пусть николаевцы в открытом доступе смотрят, и контролируют этот вопрос, - подытожил мэр.

Однако, активистка Татьяна Локацкая заявила, что в случае фиксации перевеса, никакого наказания за это никто не понесет, потому что это не прописано в законодательстве.

Как известно, 30 июля в мэрии Николаева со спорами и претензиями обсудили проблему с большегрузами на дорогах – никаких решений не приняли, но мэр дал поручения.

Напомним, как 22 июля по утро 23 июля под Николаевом водители водители грузовых автомобилей с перегрузом разными способами пытались избежать проверки на пунктах габаритно-весового контроля.

Стоит отметить, что за 2018 год Сенкевич на посту мэра заработал 278 тысяч 960 гривен, а это около 23,2 тысяч гривен в месяц.