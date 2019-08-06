В Николаеве развод мостов перенесли на завтра

В Николаеве Ингульский и Южнобугский (Варваровский) мосты разведут в среду, 7 августа.

Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ".

Как известно, 6 августа, в Николаеве планировалось разведение Южнобугского (Варваровского) и Ингульского мостов. Предполагалось, что разведение мостов состоится с 12:00 до 13:00. Причина - вход в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко».

Однако в назначенное время корабль в акваторию не зашел.

Напомним, что 29 июня 2018 года в акваторию города Николаева зашли средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», ракетный катер «Прилуки» и катер связи «Доброполье».

Также ранее сообщалось, что корабль «Юрий Олефиренко» был задействован в торжествах по случаю Дня морской пехоты Украины 23 мая прошлого года.