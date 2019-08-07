Сегодня в Николаеве на час разведут мосты для захода десантного корабля на судостроительный завод

Фото их архива Днем в среду, 7 августа, в Николаеве разведут Ингульский и Южнобугский (Варваровский) мосты.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Как известно, разведение мостов планировалось на 6 августа, но с резервным временем на 7 августа. Предполагалось, что разведение мостов состоится с 12:00 до 13:00. Причина - вход в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко».

В результате их разведут на час – с 12:00 до 13:00.

Напомним, что 29 июня 2018 года в акваторию города Николаева зашли средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», ракетный катер «Прилуки» и катер связи «Доброполье».

Также ранее сообщалось, что корабль «Юрий Олефиренко» был задействован в торжествах по случаю Дня морской пехоты Украины 23 мая прошлого года.