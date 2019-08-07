В Донецкой области после поражения на выборах кандидат от «ОПЗЖ» забрал у людей свои подарки

Андрей Алеша Кандидат в народные депутаты Андрей Алеша от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», который баллотировался в парламент по одномандатному избирательному округу №51 в Донецкой области, заставил людей вернуть свои подарки после того, как проиграл выборы.

Об этом в Facebook сообщил глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин, опубликовав фото расписки.

«В этом фото вся суть взаимоотношений между путинской бывшей «Партией регионов», а ныне «... за жизнь», и их избирателем. Первые почти насилуют вторых, а вторые заглядывают в глаза и продолжают терпеть с любовью. Путинского кандидат А. Алеша «подарил» жителям электроинструмент, а какой-то парень через три дня после выборов, забрал», – написал Веселкин.

«Люди Андрея Алеша перед выборами завезли в уличный комитет на Бахмутке разные необходимые в хозяйстве инструменты. А когда Алеша проиграл выборы, через несколько дней явился его представитель и потребовал инструменты назад. Председатель комитета согласилась их отдать только под расписку, чтобы люди не подумали, что она присвоила их себе», – разъяснил в комментарии «Восточному варианту».

Напомним, как в Никоалеве 21 июля возле одного из избирательных участков в районе пересечения пресекли возможный подкуп избирателей. В полицию от наблюдателя пришел вызов о том, что к участку организованно пришла группа людей, что может свидетельствовать о подкупе избирателей. До приезда полиции эти люди на автомобилях уехали и остановились возле штаба кандидата в нардепы от «Оппозиционной платформы - «За життя» Максима Невенчанного. При этом, у одной из женщин выпал блокнот, в котором были записи, похожие на бухгалтерию по подкупу, с ФИО избирателей и их адресами. Позже в полиции сообщили, что не открывали по этому заявлению о возможном подкупе, поскольку все люди в списке заявили, что были клиентами этой женщины, так как она занимается кофейным бизнесом.