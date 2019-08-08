На имущество оздоровительного комплекса в Очакове наложили арест из-за задолженности перед «Николаевоблтеплоэнерго»

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» 1 августа провело описание имущества и наложило арест на оздоровительный комплекс санаторного типа «Солнечный луч», который расположен в Очакове, за задолженности по оплате за услуги.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что предприятие обслуживает 85 тысяч 387 абонентов, из которых 20 тысяч 209 абонентов имеют задолженность на общую сумму более 90 миллионов гривен.

С начала года отделом по работе с задолженностью было передано 345 исков на сумму, превышающую 4 миллиона 500 тысяч гривен в местные суды Николаева, из которых 2 тысячи 14 исков на сумму 22 миллиона передано для принудительного исполнения в Государственную исполнительную службу. Также было направлено абонентам-должникам 76 тысяч 500 претензий на сумму более 317 миллионов гривен и заключено 943 договора реструктуризации на сумму 5 миллионов 324 тысячи гривен.

Для более эффективного погашения задолженности работники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» совместно с представителями Государственной исполнительной службы Николаева осуществляют выходы по квартирам должников.

«После вынесения судом решения о взыскании задолженности за потребленные услуги теплоснабжения, должник обязан исполнить его в полном объеме. Законом Украины предусмотрено, что судебное решение обязательно для исполнения на всей территории Украины. В случае его выполнения, предприятие обращается для принудительного взыскания долга в Государственную исполнительную службу. У государственного исполнителя, который проводит исполнительные действия в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве», есть много мер по взысканию долгов в принудительном порядке. Это арест движимого и недвижимого имущества с последующим его изъятием и продажей с целью погашения задолженности, взыскание долга по заработной плате, пенсии и тому подобное. Также, судом может быть ограничено право выезда должника за границу», – разъяснили на предприятии.

Таким образом, 2 августа Государственным исполнителем Заводского отдела ГИС было проведено описание имущества и наложен арест на оздоровительный комплекс санаторного типа «Солнечный луч», что в Очакове. В дальнейшем будет проведена оценка и реализация данного имущества на публичных торгах «СЕТАМ».

«Хотим обратить внимание на то, что для повышения качества обслуживания населения и улучшения финансового состояния предприятия с 01.02.2019 г. работает система автоматического дозвона потребителям, касательно наличия долга. Данные меры направлены на обеспечение своевременной оплаты и погашения задолженности населения за потребленное теплоснабжение. Также наше предприятие предлагает абонентам, у которых есть долг и нет возможности погасить его в полном объеме заключить договор реструктуризации, чтобы не доводить до принудительного взыскания долга», – добавили в облетеплоэнерго.

Ранее сообщалось, что «Николаевоблтеплоэнерго» нуждается в выделении около 50 миллионов гривен из-за убыточных тарифов.

Отметим, что директор предприятия Николай Логвинов в интервью Преступности.НЕТ рассказал также о том, что кроме долгов населения и убыточности тарифов, на предприятии существует нехватка кадров.

В частности, вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что на коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» из-за долгов по зарплате стали увольняться сотрудники предприятия.