В Николаеве уволили водителя «маршрутки» №34, который отказал в льготном проезде пенсионерке

В Николаеве уволили водителя маршрутного такси №34, который отказался предоставить льготный проезд пожилой женщине, потому что у нее было денег.

Об этом сообщил начальник управления транспорта Дмитрий Попов, передает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Инцидент произошел пару дней назад, когда водитель 34 маршрута не хотел брать пожилую бабушку, которая показала пенсионное, но у нее не было денег. Видео было опубликовано на странице h.nikolaev в Instagram.

Управление транспорта горсовета отреагировало на этот инцидент и провело служебную проверку в отношении водителя маршрутки №34, которую обслуживает предприятие «ПиК».

«Установлено, что он ранее также неоднократно нарушал правила перевозки пассажиров, когда, в частности, работал и на других маршрутах. По результатам проверки, водитель маршрутки был отстранен от управления транспортными средствами и согласован вопрос о его увольнении. С сегодняшнего дня он больше не работает на предприятии», - говорится в сообщении.

Также действия водителя осудил мэр Александр Сенкевич, который отметил, что горсовет будет жестко реагировать на сообщения о подобных инцидентах.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель автобуса №52 отказался пускать в транспорт воина АТО по удостоверению участника боевых действий и посоветовал обратиться на горячую линию Николаевской облгосадминистрации. Позже его уволили.