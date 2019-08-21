Для депутатов Николаевского горсовета закупят 60 планшетов за ₴456 тысяч – в мэрии озвучили пожелания касательно модели

Lenovo Tab P10 TB-X705L Исполнительный комитет Николаевского горсовета объявил тендер на покупку 60 персональных планшетных компьютеров с предположительной стоимостью в 456 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

Аукцион начнется 2 сентября. Срок поставки товара - 31 декабря 2019 года.

В технических требованиях к товару указывается, что диагональ экрана должна быть не менее 10,1 дюйма, оперативная память - не менее 4 ГБ, операционная система Android версии 8.0 или выше, разрешение экрана (ШхВ) не менее 1920х1200, встроенная память не менее 64 ГБ, процессор Qualcomm Snapdragon 450 (1.8 ГГц), фронтальная камера не менее 5 Мп, а тыльная - не менее 8 Мп.

Что касается требований к аккумулятору планшетов, то их емкость должна быть не менее 7000 мА · ч, работать в режиме воспроизведения устройство должно до 10 часов, а в режиме ожидания - до 4 недель.

В городском совете отмечают, что таким образом планируют максимально сократить использование бумажных носителей информации в своей деятельности. Ведь согласно анализу использования бумаги, в 2018 году исполком использовал 58 пачек бумаги формата А3. А по итогам первого полугодия текущего года уже потрачено 60 пачек бумаги такого формата.

«В то же время, в июле текущего года было получено письмо от управления аппарата городского совета, в котором речь идет о том, что не планируется уменьшение количества бумаги формата А3 для размножения сессионных материалов. Зато предусмотрено печать проектов решений городского совета по внесению изменений в бюджет Николаева и целевых программ, принятие бюджета города, регламентов работы и повестки дня сессии городского совета. Следует отметить, что кроме расходов на бумагу, нужно принимать во внимание расходы на закупку комплектующих и тонеров к копировальных аппаратов. Решить бумажную проблему и при этом увеличить производительность можно оставь одним способом - внедрением современных форм управления. В 2017 году дело удалось сдвинуть с мертвой точки - мэрия Николаева в своей деятельности начала переходить на АСКОД- автоматизированную систему контроля и организации делопроизводства», - говорится в сообщении.

Данными планшетами на сессиях и заседаниях профильных комиссий будут пользоваться депутаты, а также заместители городского головы. Помимо этого отмечается, что с помощью такого оборудования депутаты смогут перейти на электронную систему голосования, через планшеты.

К тому же в мэрии уже предполагают, какие планшеты могут появиться на столах депутатов горсовета.

«По мнению специалистов отдела стандартизации и внедрения электронного управления городского совета, наиболее вероятным устройством для предложения участником закупки, что победит, является планшетный компьютер Lenovo Tab P10 TB-X705L, но есть много устройств, имеющих схожие характеристики. Однако продукты данного производителя зарекомендовали себя в качестве надежных и доступных электронных устройств во многих сегментах рынка благодаря стране, где они изготавливаются, а также технологиям, перешли к производителю от компании-предшественника», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во Львове, Ровно, Тернополе, Луцке, Черкассах и Харькове, депутаты уже несколько лет пользуются электронными устройствами и благодаря этому экономят не только средства городского бюджета, но и время, затраченное на организацию рабочего процесса.

Как известно, начиная с 3 января 2018 года исполнительный комитет Николаевского городского совета и исполнительные органы городского совета внедрили электронный документооборот через автоматизированную систему контроля и организации делопроизводства «АСКОД».

При этом перед сессиями и заседаниями комиссий сотрудники аппарата совета постоянно готовят кипу бумаг, что недавно и возмутило депутата Николаевского городского совета Андрея Яковлева.