Исполком горсовета в пятый раз «провалил» голосование за повышение тарифа на проезд в «Николаевэлектротранса»

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в четверг, 22 августа, в пятый раз не поддержали повышение тарифа на проезд в «Николаевэлектротранса» до 5 гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так как директора КП Владимира Евтушенко на сегодняшнем заседании не было, то докладывала по этому вопросу экономист предприятия Галина Мучлер. По ее словам, тариф на проезд повысить необходимо, ведь с предприятия уходят люди из-за маленьких зарплат, а так как выручка с продажи билетов увеличиться, то на какое-то время этот вопрос решить удастся. Также она сообщила, что за полгода предприятие получило 43 миллионов гривен компенсации проезда льготников из бюджета города, а на зарплаты потратили 46 миллионов гривен.

— При нынешнем тарифе получаемой компенсации недостаточно для заработной платы, уже не говоря о содержании трамвайных путей — трамваи продолжают сходить с рельсов, и контактных сетей — 20 км находятся в аварийном состоянии. Тот же кредит ЕБРР решает наши проблемы на 30%. Он подразумевает закупку подвижного состава, модернизацию тяговых подстанций и частично ремонт троллейбусного депо. А контактной сети троллейбусной больше 50 лет, - заявили сотрудники предприятия.

Начальник управления транспорта Дмитрий Попов и представители КП "Николаевэлектротранс"

Начальник отдела труда и заработной платы отметила, что Николаевэлектротранс это единственное предприятие среди всех городов Украины, к которому так наплевательски относятся. Ведь в других городах тариф на проезд выше 3 гривен. Такая же ситуация обстоит и с зарплатами: в Одессе средняя зарплата водителей - 16 тысяч гривен, в Запорожье - 12,9 тысяч гривен, а в Николаеве - 9 тысяч гривен. Однако член исполкома Владимир Тимошин отметил, что в других городах предприятия работают по системе оплаты за пассажиро-километр. И если внедрить эту систему и в Николаеве, то и вопрос с зарплатами решиться.

В итоге, мэр поставил данный вопрос на голосование, но поддержки среди членов исполкома он не нашел.

Как известно, на исполком Николаевского городского совета уже трижды выносился вопрос повышения стоимости проезда в элеткротранспорте до 5 гривен. Однако он каждый раз или переносился, или его попросту не согласовывали. На это есть несколько причин: члены исполкома уверенны, что сразу после утверждения этого решения, маршрутчики тут же попросят повысить тариф на проезд и им. Второй момент, который не устраивает членов исполкома, это то, что доход предприятия от повышения стоимости проезда не сильно увеличится, в отличии от компенсации КП из городского бюджета. Также, всех не устраивает, что электротранспорт дублирует маршрут маршрутных такси из-за чего горожане попросту откажутся от этого вида транспорта и пересядут на коммунальные автобусы или маршрутки, от чего выручка станет еще меньше.

Позже Евтушенко сообщил, что Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повысится стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».

На заседании исполкома 9 августа, голосование за повышение тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах так же было нерезультативным.