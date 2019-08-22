Скандальный блогер Сороченко, будучи в розыске, скрывался в Николаеве дома у сына директора «Житлопромбуд-8» Стерпула

Скандальный блогер из Бердичева Артур Сороченко, избивший участника АТО, будучи в Николаеве, скрывался у сына директора «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Нацполиции.

Как известно, ранее полиция объявила Сороченко в розыск за хулиганство.

В Николаеве Сороченко скрывался по месту жительства своего товарища, у сына Стерпула – сын бизнесмена ему предоставил в пользование свой автомобиль и ключи от дома. 17 августа оперативники задержали блогера как раз при выходе из дома сына директора «Житлопромбуд-8». Самого же Стерпула тогда тоже задержали, но вскоре и отпустили.

При этом собеседник издания посетовал на то, что Уголовным Кодексом Украины не предусмотрена ответственность за помощь в сокрытии человека, который находится в розыске.

– У нас нет статьи за укрывательство человека в розыске. Во всем мире есть, но только не у нас, – возмутился собеседник.

Также он отметил, что оперативники переживали насчет того, что уже в Хмельницком, перед заседание суда, блогера могли отбить с целью дальнейшего самосуда.

Напомним, что ранее Артур Сороченко в Хмельницком на камеру издевался над участником АТО, оскорблял и бил его. После этого Сороченко объявили в розыск за хулиганство.

В Николаеве 17 августа оперативники местного уголовного розыска и спецназ полиции Хмельницкой области задержали Артура Сороченко. А в несколько позже в Хмельницком суд избрал блогеру Артуру Сороченко меру пресечения в виде ареста сроком до 1 октября с залогом в 40 тысяч 145 гривен.